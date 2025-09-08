La Grande Marée Danse dévoile sa programmation

Par Renaud Cyr 3:00 PM - 8 septembre 2025
Temps de lecture :

La Grande Marée Danse aura lieu du 14 au 16 novembre à Tadoussac. Photo Facebook

Tadoussac va vibrer au rythme de la Grande Marée Danse cette année qui enclenchera sa 6édition du 14 au 16 novembre. Le thème : l’exploration de la diversité culturelle québécoise.

Comme tous les deux ans, la Grande Marée Danse regroupe des professionnels de haut niveau et des amateurs de danses et de rythmes dans le village de Tadoussac pour une fin de semaine tout en mouvement avec le public.

« Se déroulant sur trois jours, l’événement de cette année contribuera au roulement et à la diversité de l’économie locale en invitant plusieurs artistes et rassemblera les citoyens dans un esprit de créativité et de partage, par des formations pour tous les niveaux, des démonstrations et des in situ, des spectacles et des soirées participatives », fait savoir la directrice générale et artistique de l’événement, Sylvie Mercier.

Parmi les ateliers qui se déroulent tout au long de la fin de semaine avec quatre classes pour tous les niveaux, on retrouve des percussions corporelles à la brésilienne, des danses et rythmes de la Guinée, de la gigue et de la danse traditionnelle québécoise ainsi qu’un atelier de rythme et musicalité.

L’organisation a également préparé des activités phares telles qu’une sortie de laboratoire du projet « Ode à Barba » en collaboration avec Karine Chiasson des Malchaussées et Sylvie Mercier de Bourask, accompagnées de Lu Horta, membre de Barbatuques.

Il y aura aussi la veillée de danse traditionnelle, une activité de jeu et l’improvisation de danse, voix et percussion corporelle, ainsi qu’une soirée à micro ouvert où le public sera invité à présenter ses créations.

« Bien sûr, comme chaque année, nous réservons plusieurs surprises au public tout au long de cette fin de semaine », promet la directrice.

Partager cet article
Transformez cet article en souvenir Faites-le encadrer via yourframedarticle
Politique d'opinion et commentaire
S’abonner
Notification pour
guest
0 Commentaires
Le plus ancien
Le plus récent Le plus populaire
Commentaires en ligne
Afficher tous les commentaires

À lire également

Un souper d’Halloween clé en main pour les familles

Remaniement ministériel : les députés nord-côtiers attendent la décision de François Legault

Saison en dents de scie pour les producteurs de bleuets

Emplois vedettes

INSPECTEUR OU INSPECTRICE DE CHANTIER

Commission de la construction du Québec
Consulter l'offre
Voir tous les emplois

Lire également

Un souper d’Halloween clé en main pour les familles

Consulter la nouvelle

Remaniement ministériel : les députés nord-côtiers attendent la décision de François Legault

Consulter la nouvelle

Édition papier

Consultez l'édition de la semaine - 07 septembre 2025

Horizon

Horizon, des contenus marketing présentés par et pour nos annonceurs.

Découvrir plus de contenus
Horizon

La Côte-Nord, ce n’est pas une destination. C’est une adoption.

Présenté par Tourisme Côte-Nord
Horizon

Gallix vs. Luskentyre :  Le vent dans les cheveux, l’eau dans les orteils et la paix dans l’âme

Présenté par Tourisme Côte-Nord
Horizon

Sept-Îles à la mer et mille raisons d’y aller : Vous reprendrez bien un petit bout de rocher ?

Présenté par Tourisme Côte-Nord
Horizon

Archipel-de-Mingan vs Twelve Apostles : le duel des titans géologiques, les apôtres australiens affrontent les druides nordiques

Présenté par Tourisme Côte-Nord
Horizon

Harrington Harbour vs Værøy : Un duel nordique entre planches glissantes et symphonie salée

Présenté par Tourisme Côte-Nord
Horizon

Côte-Nord vs France : Crâââbe des neiges contre tourteau maniéré, le match des pinces

Présenté par Tourisme Côte-Nord