Sacré-Cœur : la Marche myélome multiple amasse 21 000 $

Pour sa 5e édition, la Marche myélome multiple de Sacré-Cœur a récolté un montant record de 21 000 $.

Organisé le 5 septembre, l’événement a rassemblé de nombreux citoyens qui ont marché 5 km dans les rues de Sacré-Cœur afin de soutenir la recherche pour cette forme de cancer incurable, dont est atteinte une résidente de la localité, Carole Desgagnés.

Des membres de sa famille se sont alliés depuis l’annonce de son diagnostic en 2020 pour faire avancer la recherche et espérer la découverte d’un traitement.

En cinq ans, la communauté de Sacré-Cœur et de la Haute-Côte-Nord a remis plus de 80 000 $ à Myélome Canada. Les dons sont récoltés lors de la marche, mais aussi par la vente d’un panier cadeau géant rendu possible grâce à la générosité de commerçants locaux.

En 2024, un montant de 18 430 $ avait été récolté, soit la plus grosse somme jusqu’à cette dernière édition.

« Un petit comité organisateur, une petite communauté au grand cœur, une grande générosité, un grand montant pour la cause. Soyons fiers de notre collectivité », commente fièrement Marylise Bouchard, porte-parole de la famille Tremblay et co-organisatrice de la Marche.

« Merci 21 000 fois à tous ceux qui ont participé de près ou de loin à notre collecte. C’est grâce à vous que nous pouvons réaliser quelque chose de si beau, de si grand », ajoute-t-elle.

