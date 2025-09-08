Un souper d’Halloween clé en main pour les familles

L’activité de financement phare de la Fondation de la Commission scolaire de l’Estuaire revient cet automne : le Souper d’Halloween à emporter en sera déjà à sa troisième édition. Très apprécié des familles, l’événement propose des repas prêts à réchauffer, préparés par les élèves du programme de Cuisine du Centre de formation professionnelle (CFP) de l’Estuaire.

« Entre l’obligation de costumer les enfants pour la fête à l’école ou la garderie, la nécessité de souper en vitesse et la récolte de bonbons en soirée, les familles ne savent plus où donner de la tête et c’est pourquoi nous joindrons encore une fois l’utile à l’agréable en leur offrant une solution clé en main sous la forme d’un repas qu’il ne restera qu’à réchauffer », explique la présidente de la Fondation, Nathalie Hins.

L’offre comprend une boîte-repas familiale avec lasagne de six portions, salade César, pain et cupcakes. Des lasagnes individuelles et de la sauce à spaghetti sont aussi disponibles.

Une activité qui gagne en popularité

L’an dernier, près de 400 lasagnes, 305 litres de sauce à spaghetti, 198 salades César et près de 1 200 cupcakes ont trouvé preneurs, permettant d’amasser 16 790 $. Ce succès repose à la fois sur les ventes et l’appui de partenaires locaux.

Pour une troisième année consécutive, Les Industries M. Santerre figurent parmi les principaux soutiens de l’événement, avec un don de 4 000 $ en 2025, portant leur contribution totale à 10 500 $.

« Nous sommes emballés par la réponse des entreprises sollicitées et au nom du conseil d’administration de la Fondation, mais surtout au nom des familles de la région, je tiens à adresser un immense merci à nos partenaires confirmés et à venir et particulièrement à la direction des Industries M. Santerre pour sa contribution exceptionnelle à la réussite de cette activité pour une troisième année consécutive », affirme Mme Hins.

Les sommes recueillies servent à soutenir des élèves et des projets scolaires ou parascolaires, dans le but de contrer le décrochage et de renforcer le sentiment d’appartenance à la communauté scolaire.

Cette année, la Fondation souligne notamment la distribution de 500 trousses d’hygiène corporelle dans les établissements de la région, en partenariat avec la Pharmacie Julie Pichette de Baie-Comeau.

Commandes jusqu’au 14 octobre

Les familles peuvent déjà commander leurs repas en ligne via la plateforme La Fabrique à projets.

La distribution se tiendra le 30 octobre dans quatre points de cueillette : le CFP de l’Estuaire à Baie-Comeau, l’école secondaire Serge-Bouchard, la Polyvalente des Rivières de Forestville et la Polyvalente des Berges de Bergeronnes.