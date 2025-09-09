Le Béluga Ultra Trail revient pour sa 6e édition en fin de semaine

La Haute-Côte-Nord se prépare à être envahi de coureurs à partir de samedi pour la sixième édition du Béluga Ultra Trail, qui prend place sur les sentiers du Parc national du Fjord-du-Saguenay entre les villages de Sacré-Cœur et Tadoussac.

Cette année, c’est près de 1 200 athlètes qui vont sillonner les sentiers dans des distances de 45, 30, 18, 5 et 1,5 kilomètres, une légère augmentation par rapport à l’an dernier.

Comme les autres années depuis sa création, l’événement fait salle comble assez vite et il faut s’y prendre relativement d’avance pour avoir sa place.

« On a atteint notre capacité maximale de quoi on peut avoir sur les sentiers, et notre but c’est de maintenir cette quantité-là pour les prochaines années », dévoile Maxime Drolet, la directrice des communications chez Trails SagLac qui signe l’événement.

Cette dernière indique que la catégorie la plus populaire cette année est le 18 kilomètre avec 315 coureurs inscrits.

Questionnée à savoir s’il serait possible d’avoir d’autres cohortes dans les catégories pour accueillir plus de coureurs, Mme Drolet indique que le Béluga Ultra Trail souhaite conserver sa présente formule.

« On a toujours des petits ajustements d’années en années, mais on continue sur notre lancée. Il n’y aura pas de changements majeurs et les catégories vont rester les mêmes », fait-elle savoir.

Les valeurs immortalisées avec des vidéos

Le Béluga Ultra Trail a décidé cette année de produire une vidéo récapitulative de ses précédentes éditions afin de mettre de l’avant la mission de protection du béluga de l’événement.

Plusieurs événements sportifs font dans le genre, mais « finissent un peu par être du pareil au même », illustre Maxime Drolet.

« On y est allé avec les coulisses de la course, qui met de l’avant la course en elle-même, mais aussi les valeurs et les différentes causes qu’on a derrière les bélugas », indique la responsable.

Elle assure que d’autres vidéos seront produites dans la même logique, afin de « montrer qu’est-ce qui distingue le Béluga Ultra Trail des autres courses et ce qu’il fait qu’elle est unique », soit la protection des bélugas et des sentiers.

Dans la vidéo diffusée sur les réseaux sociaux de l’organisation on peut y voir le fondateur du Groupe de recherche et d’éducation sur les mammifères marins (GREMM) Robert Michaud, ainsi que la directrice générale du Béluga Ultra Trail Marie-Christine Dion expliquer l’importance de la protection du Béluga ainsi que le rôle de l’évènement dans la mission de conservation du GREMM.

« On voulait présenter le GREMM aux coureurs, et leur montrer comment leur contribution fonctionne et comment ça aide les bélugas à travers l’événement », affirme la responsable.

Le Béluga Ultra Trail avait arrêté l’adoption de bélugas l’an dernier afin de se concentrer sur ceux déjà adoptés et donner directement à la recherche.

Maxime Drolet parle d’un 5 $ par inscription qui sera donné en don au GREMM, dont une partie permettra de soutenir les trois bélugas adoptés pour une période symbolique de cinq ans « ce qui correspond au nombre d’années qu’un béluga passe avec sa mère ».

La responsable estime que dans le temps de Noël ou avant, une vidéo qui va traiter sur la protection des sentiers va être produite et diffusée sur les réseaux sociaux de l’événement sportif.