Le projet d’aire d’attente à la traverse de Tadoussac retardé

Par Renaud Cyr 12:00 PM - 9 septembre 2025
Le projet d'aire d'attente pour le traversier retourne se faire développer à la table à dessin. Photo Renaud Cyr

Le ministère des Transports et de la Mobilité durable (MTMD) retourne développer son projet d’aire d’attente pour le traversier de Tadoussac après des évaluations préliminaires peu concluantes.

Le projet d’aire de stationnement à l’approche du traversier est arrivé sur la table dans les dernières années pour trouver une meilleure manière de répartir les véhicules qui attendent pour le traversier entre Tadoussac et Baie-Sainte-Catherine.

Et en termes de grosseur de projet, ça en était tout un. Il prévoyait le dynamitage d’une partie de la côte menant vers le traversier, des expropriations et l’aménagement de zones d’attente avec des démarcations.

Après des discussions entre la Municipalité et la MTMD, ce dernier a décidé de retourner à la planche à dessin pour peaufiner son concept.

Crise du logement

Dans les plans initiaux présentés à la Municipalité, deux expropriations étaient présentées comme nécessaires à la réalisation de l’aire de stationnement.

Il s’agissait de deux adresses le long de la route 138, à savoir une résidence privée et un bloc de huit logements autrement connu sous le nom de l’ancien poste de police.

Pour la Municipalité de Tadoussac, la perte de ces résidences ne passait pas.

« On est en crise du logement partout au Québec, et Tadoussac n’y fait pas exception », tranche le maire de Tadoussac, Richard Therrien.

Il raconte que la Municipalité avait demandé à être dédommagée de cette perte par l’achat de terrains et de construction de logements aux frais du ministère.

« Ils nous ont répondu que ce n’était pas leur mandat de s’occuper de ça », se désole-t-il.

L’élu indique qu’il a « fait de la pression » afin que la Fédération québécoise des municipalités (FQM) se joigne au dossier pour faire valoir l’importance de conserver les habitations auprès du ministère.

Ce dernier parle d’un « bon dénouement » pour la Municipalité, qui devra attendre les nouveaux plans et les nouvelles idées du ministère.

Contraintes techniques

Du côté du MTMD, on dit vouloir répondre « à la majorité » des demandes exprimées par les parties prenantes tout « en tenant compte des contraintes techniques existantes », indique la conseillère en communication au ministère, Marie-Ève Hébert.

« Bien qu’un scénario ait été accepté par les différentes parties prenantes, l’avancement de l’avant-projet préliminaire et les différentes études techniques y étant associées ont révélé de nombreuses contraintes ayant mené à la révision du concept retenu initialement », fait savoir la porte-parole.

Ces contraintes concernent notamment l’espace restreint de l’aire de préchargement, qui ne permettait pas d’accueillir un nombre suffisant de véhicules pour remplir un traversier.

« Les pentes prononcées de l’aire d’attente pourraient compliquer l’entretien hivernal », complète Mme Hébert qui annonce qu’il y a « plusieurs étapes » à venir avant le début des travaux.

« Ainsi, il est trop tôt pour se prononcer sur le coût et l’échéancier du projet », affirme-t-elle.

