Le Spa Renaissance de Sept-Îles coupable d’exercer sans permis

Par Emy-Jane Déry 2:00 PM - 9 septembre 2025
Temps de lecture :

Le Spa Renaissance de l'avenue Arnaud à Sept-Îles. Photo Sylvain Turcotte

Le Spa Renaissance de Sept-Îles et son président Martin Carrier ont plaidé coupable à une accusation en vertu de la Loi sur la protection du consommateur, tandis que son dirigeant est toujours devant les tribunaux pour une autre affaire l’opposant cette fois au Collège des médecins. 

L’Office de la protection du consommateur a fait savoir mardi que le Spa Renaissance de Sept-Îles et son président Martin Carrier avaient plaidé coupable le 8 avril d’avoir exercé des activités de studio de santé sans détenir de permis. 

L’entreprise devra payer une amende de 3 000 $ et Martin Carrier de 1 086 $. Les faits reprochés remontent à mars 2023. 

« L’entreprise a depuis régularisé sa situation en demandant et en obtenant le permis requis », a précisé l’Office. 

La Loi sur la protection du consommateur désigne comme des studios de santé les établissements qui fournissent des biens ou des services destinés à aider une personne à améliorer sa condition physique par le contrôle de son poids, un traitement, une diète ou de l’exercice. 

« Le commerçant qui exploite un studio de santé, par exemple un centre d’entraînement (salle de gym, musculation, CrossFit, etc.) ou une clinique de contrôle du poids, est tenu de respecter certaines règles spécifiques visant à protéger le consommateur », explique-t-on. 

Un cautionnement de 25 000 $ pour chacun des établissements est notamment requis, afin de garantir le respect de la loi et peut être utilisé pour dédommager les consommateurs en cas de fermeture. 

Dans l’eau chaude

Le Spa Renaissance de l’avenue Arnaud n’en est pas à ses premiers problèmes. Le Collège des médecins du Québec poursuit Martin Carrier, propriétaire du Spa Renaissance de Sept-Îles. Il l’accuse d’avoir exercé en prétendant être un médecin, alors qu’il n’en est rien.

Ce dossier sera de retour devant les tribunaux le 3 novembre. En juin, Martin Carrier a fait savoir au Journal son intention de plaider non coupable aux quatre chefs d’accusation portés contre lui. 

Le propriétaire d’un spa de Sept-Îles poursuivi par le Collège des médecins

