Quatre joueurs du Drakkar aux camps de la LNH

Les camps d’entraînement de la Ligue nationale de hockey s’amorcent cette semaine et quatre joueurs du Drakkar de Baie-Comeau sont représentés.

Drew Allison (Avalanche du Colorado), Lucas Beckman (Sénateurs d’Ottawa), Alexis Bernier (Kraken de Seattle) et Alexis Mathieu (Ducks d’Anaheim) y participent.

Au total, on y compte 62 joueurs de la Ligue de hockey junior Maritimes du Québec.

L’Armada de Blainville-Boisbriand et les Wildcats de Moncton dominent avec neuf joueurs chacun.

Pour l’Armada, il y a entre autres Justin Carbonneau, aux Blues de St. Louis, et pour Moncton, on y retrouve Caleb Desnoyers, au Mammoth de l’Utah.