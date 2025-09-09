Un poste d’accueil tout neuf à la ZEC Chauvin

La ZEC Chauvin a inauguré son nouveau poste d’accueil fraîchement construit en compagnie des membres de son conseil d’administration et de ses employés le 5 septembre à Sacré-Cœur.

Ça faisait une dizaine d’années qu’on en parlait, et voici maintenant qu’on peut le visiter.

Le nouveau poste d’accueil de la ZEC Chauvin a finalement été relocalisé avec des investissements d’un peu plus de 500 000 $, et comprend toutes les commodités pour les visiteurs qui veulent s’arrêter un moment.

La directrice générale de la ZEC Chauvin, Roxanne Marquis, n’a pas caché son entrain en s’adressant au public réuni devant le bâtiment sur le chemin du Moulin à Sacré-Cœur.

« C’est un projet qui mûrit depuis longtemps et qui nous tenait beaucoup à cœur. Nous sommes heureux d’enfin pouvoir le concrétiser aujourd’hui », a-t-elle fait savoir.

Pour la coupe du ruban, Karl Gauthier et Roxanne Marquis sont accompagnés des employés et des membres du conseil d’administration. Photo Renaud Cyr

Un bâtiment nécessaire

Pour le président du conseil d’administration de la ZEC Chauvin, Karl Gauthier, la nouvelle construction est bien plus qu’un simple bâtiment d’accueil.

« C’est un point de rencontre d’information, de soutien et de conformité pour les amoureux de la faune, les familles les pêcheurs et les chasseurs, qui était aussi nécessaire pour offrir un environnement de travail moderne et fonctionnel aux employés », a-t-il déclaré au public présent pour l’inauguration.

De plus, le nouveau bâtiment est désormais sur le territoire de la ZEC, comparativement à l’ancien qui était situé un peu hors de ses limites.

Pour Karl Gauthier, ce changement va permettre à l’organisation « d’effectuer un meilleur contrôle » sur les activités.

« Le nouveau poste incarne notre engagement envers l’accès responsable à la nature, la sécurité et la qualité du service pour tous ceux qui fréquentent le territoire de la ZEC », a complété le président.

L’intérieur convivial du nouveau poste. Photo Renaud Cyr

Améliorer les services

La maire de Sacré-Cœur, Lise Boulianne, était d’ailleurs présente soulignant sa fierté et celle du conseil municipal d’enfin voir le projet aboutir.

« On sait que dans la région, la nature c’est important, et que ça amène une autre forme de tourisme », a-t-elle lancé.

La ZEC Chauvin a d’ailleurs enregistré 4 948 passages journaliers depuis le début de saison au mois de mai jusqu’à aujourd’hui.

D’une superficie de 619 kilomètres carrés, la ZEC compte 90 emplacements de camping aménagés avec fosses septiques répartis en trois sites.

L’ancien président Benjamin Dufour était sur place pour l’inauguration, lui qui a œuvré pendant des années à améliorer les services de la ZEC.

« En 2021, le gouvernement a serré la vis, et on a beaucoup travaillé dans les dernières années pour les installations septiques et les champs d’épuration. Il reste environ 25 à 30 places à rendre conformes, et la ZEC est présentement en processus de demande de permis », a-t-il indiqué.