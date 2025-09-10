Grande collecte de la rentrée : une bénévole pas comme les autres 

Par Charlotte Vuillemin 3:00 PM - 10 septembre 2025
Temps de lecture :

La petite Agathe-Eugénie a pris sa mission de collecte très à cœur. Photo courtoisie

Pas moins de 4 955 kg de denrées, évaluées à 43 000 $, ainsi que 20 500 $ en argent ont été amassés lors de la Grande collecte de la rentrée organisée le 6 septembre à Baie-Comeau par le Comptoir alimentaire L’Escale. Âgée de 4 ans et demi, la petite Agathe-Eugénie n’y est pas pour rien.

Au-delà des chiffres, un moment marquant a particulièrement touché l’équipe cette année : la participation d’Agathe-Eugénie, une petite bénévole âgée de seulement 4 ans et demi.

« Voir un enfant si jeune s’investir avec autant d’enthousiasme est tout simplement inspirant. Cela nous rappelle que l’entraide n’a pas d’âge. Nous voyons là une belle leçon : chaque geste, petit ou grand, contribue à faire une réelle différence », affirme Mme Gagnon.

C’était la première fois que le Comptoir alimentaire recevait un tel coup de main de la part d’un enfant de cet âge, une belle leçon de solidarité qui a fait sourire autant les bénévoles que les donateurs.

Quant à la maman de la petite Agathe-Eugénie, elle a confié avec fierté que ce petit projet devenu grand, lui a donné de l’espoir en l’humanité. 

« Il a suffi que de quelques explications, d’exemples concrets, d’un bac de plastique et une boîte en carton pour que les plus de 80 travailleurs sur le chantier de Outardes-2 ouvrent leur cœur et participent au projet d’une petite rêveuse de 4 ans et demi », exprime Mylène Goulet, employée de GE, non sans émotion.

« La collecte a été rapide, fructueuse, spontanée et généreuse. C’est avec fierté que j’ai envie de partager cette bonne nouvelle », conclut-elle. 

Solidarité

La solidarité a encore parlé grâce à la générosité de la population et de plusieurs partenaires. « La collecte a été un beau succès », souligne avec fierté Josée Gagnon, présidente du conseil d’administration du Comptoir alimentaire L’Escale.

Ces dons serviront directement à garnir les paniers distribués aux familles dans le besoin, particulièrement nombreuses à demander de l’aide au moment de la rentrée scolaire.

Comme l’explique Mme Gagnon, le mois de septembre s’avère une période critique pour plusieurs ménages. Aux dépenses du quotidien s’ajoutent les frais liés aux fournitures scolaires, aux vêtements et aux activités, ce qui rend plus précaires de nombreux foyers.

« Cela fragilise beaucoup de familles qui doivent alors se tourner vers le Comptoir alimentaire pour s’assurer que leurs enfants puissent manger à leur faim et commencer l’année scolaire du bon pied », rappelle-t-elle.

Partager cet article
Transformez cet article en souvenir Faites-le encadrer via yourframedarticle
Politique d'opinion et commentaire
S’abonner
Notification pour
guest
0 Commentaires
Le plus ancien
Le plus récent Le plus populaire
Commentaires en ligne
Afficher tous les commentaires

À lire également

Une société minière torontoise veut faire une mine de terres rares au nord de Sept-Îles

Kateri Champagne Jourdain deviendrait ministre de la Famille

Un automne doux prévu partout au pays

Emplois vedettes

INSPECTEUR OU INSPECTRICE DE CHANTIER

Commission de la construction du Québec
Consulter l'offre
Voir tous les emplois

Lire également

Une société minière torontoise veut faire une mine de terres rares au nord de Sept-Îles

Consulter la nouvelle

Kateri Champagne Jourdain deviendrait ministre de la Famille

Consulter la nouvelle

Édition papier

Consultez l'édition de la semaine - 10 septembre 2025

Horizon

Horizon, des contenus marketing présentés par et pour nos annonceurs.

Découvrir plus de contenus
Horizon

La Côte-Nord, ce n’est pas une destination. C’est une adoption.

Présenté par Tourisme Côte-Nord
Horizon

Gallix vs. Luskentyre :  Le vent dans les cheveux, l’eau dans les orteils et la paix dans l’âme

Présenté par Tourisme Côte-Nord
Horizon

Sept-Îles à la mer et mille raisons d’y aller : Vous reprendrez bien un petit bout de rocher ?

Présenté par Tourisme Côte-Nord
Horizon

Archipel-de-Mingan vs Twelve Apostles : le duel des titans géologiques, les apôtres australiens affrontent les druides nordiques

Présenté par Tourisme Côte-Nord
Horizon

Harrington Harbour vs Værøy : Un duel nordique entre planches glissantes et symphonie salée

Présenté par Tourisme Côte-Nord
Horizon

Côte-Nord vs France : Crâââbe des neiges contre tourteau maniéré, le match des pinces

Présenté par Tourisme Côte-Nord