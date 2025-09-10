Saint-Irénée accueille 23 pays

Par Le Charlevoisien 4:12 PM - 10 septembre 2025
Temps de lecture :
Photo archives (crédit photo : Réal Fillion)

La baie s'étend de Saint-Irénée jusqu'à Saint-Joseph-de-la-Rive. Photo archives

C’est le 21 septembre que Saint-Irénée fera officiellement son entrée au sein du Club des Plus Belles du Monde, avec une cérémonie qui marquera aussi le début du 19e congrès mondial de l’association, tenu à Tadoussac et Campbellton.

En juillet, on a confirmé l’adhésion de Saint-Irénée, la 3e seulement en Amérique du Nord avec Tadoussac et la Baie des Chaleurs parmi plus d’une quarantaine dans le monde entier.

Quelque 150 délégués de 23 pays et 4 continents convergeront vers le Québec en commençant par un accueil à Saint-Irénée et une remise de diplôme officielle.

« Nous sommes dans le rayonnement international et dans le positionnement touristique. Il faut le voir comme un outil de développement avec nos partenaires », confiait la directrice générale, Alexandra Simard.

Une vingtaine de journalistes internationaux auront la chance de visiter Charlevoix et la Haute-Côte-Nord lors de ce congrès qui se tient jusqu’au 24 septembre à Tadoussac, puis jusqu’au 27 septembre à Campbellton au Nouveau-Brunswick.

Sous le thème de « La Grande Alliance », un clin d’œil historique au 1er traité d’alliance signé en 1603 entre les Premières Nations et les représentants du Roi de France, le congrès abordera des thèmes universels comme la préservation de la biodiversité, la culture, les traditions et l’économie générée par ce tourisme.

Partager cet article
Transformez cet article en souvenir Faites-le encadrer via yourframedarticle
Politique d'opinion et commentaire
S’abonner
Notification pour
guest
0 Commentaires
Le plus ancien
Le plus récent Le plus populaire
Commentaires en ligne
Afficher tous les commentaires

À lire également

Ragueneau : la SQ perquisitionne de la coke, des armes et 150 000 $

Voici le nouveau rôle d’Yves Montigny au sein du gouvernement 

Grande collecte de la rentrée : une bénévole pas comme les autres 

Emplois vedettes

INSPECTEUR OU INSPECTRICE DE CHANTIER

Commission de la construction du Québec
Consulter l'offre
Voir tous les emplois

Lire également

Ragueneau : la SQ perquisitionne de la coke, des armes et 150 000 $

Consulter la nouvelle

Voici le nouveau rôle d’Yves Montigny au sein du gouvernement 

Consulter la nouvelle

Édition papier

Consultez l'édition de la semaine - 10 septembre 2025

Horizon

Horizon, des contenus marketing présentés par et pour nos annonceurs.

Découvrir plus de contenus
Horizon

La Côte-Nord, ce n’est pas une destination. C’est une adoption.

Présenté par Tourisme Côte-Nord
Horizon

Gallix vs. Luskentyre :  Le vent dans les cheveux, l’eau dans les orteils et la paix dans l’âme

Présenté par Tourisme Côte-Nord
Horizon

Sept-Îles à la mer et mille raisons d’y aller : Vous reprendrez bien un petit bout de rocher ?

Présenté par Tourisme Côte-Nord
Horizon

Archipel-de-Mingan vs Twelve Apostles : le duel des titans géologiques, les apôtres australiens affrontent les druides nordiques

Présenté par Tourisme Côte-Nord
Horizon

Harrington Harbour vs Værøy : Un duel nordique entre planches glissantes et symphonie salée

Présenté par Tourisme Côte-Nord
Horizon

Côte-Nord vs France : Crâââbe des neiges contre tourteau maniéré, le match des pinces

Présenté par Tourisme Côte-Nord