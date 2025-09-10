Saint-Irénée accueille 23 pays

C’est le 21 septembre que Saint-Irénée fera officiellement son entrée au sein du Club des Plus Belles du Monde, avec une cérémonie qui marquera aussi le début du 19e congrès mondial de l’association, tenu à Tadoussac et Campbellton.

En juillet, on a confirmé l’adhésion de Saint-Irénée, la 3e seulement en Amérique du Nord avec Tadoussac et la Baie des Chaleurs parmi plus d’une quarantaine dans le monde entier.

Quelque 150 délégués de 23 pays et 4 continents convergeront vers le Québec en commençant par un accueil à Saint-Irénée et une remise de diplôme officielle.

« Nous sommes dans le rayonnement international et dans le positionnement touristique. Il faut le voir comme un outil de développement avec nos partenaires », confiait la directrice générale, Alexandra Simard.

Une vingtaine de journalistes internationaux auront la chance de visiter Charlevoix et la Haute-Côte-Nord lors de ce congrès qui se tient jusqu’au 24 septembre à Tadoussac, puis jusqu’au 27 septembre à Campbellton au Nouveau-Brunswick.

Sous le thème de « La Grande Alliance », un clin d’œil historique au 1er traité d’alliance signé en 1603 entre les Premières Nations et les représentants du Roi de France, le congrès abordera des thèmes universels comme la préservation de la biodiversité, la culture, les traditions et l’économie générée par ce tourisme.