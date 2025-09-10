Une société minière torontoise veut faire une mine de terres rares au nord de Sept-Îles

Par Emy-Jane Déry 2:40 PM - 10 septembre 2025
Temps de lecture :

Le gîte minéralisé du projet Kwyjibo est localisé 125 km au nord-est de la ville de Sept-Îles et quelques kilomètres au nord du lac Manitou, dans la MRC de Minganie et sur le Nitassinan. Il est développé par SOQUEM. Photo archives

Québec a trouvé un nouveau partenaire pour le projet d’exploration d’éléments de terres rares Kwyjibo, situé à 125 km au nord-est de Sept-Îles.

Le projet Kwyjibo est détenu par la filiale d’Investissement Québec, SOQUEM, qui a pour mission de favoriser l’exploration et la mise en valeur des ressources minérales du Québec. Sa phase de prospection remonte à aussi loin que 1993. 

Depuis, le projet a évolué, traversant une période d’exploration jusqu’en 2013, pour ensuite amorcer sa mise en valeur.

À terme, il pourrait se traduire par l’aménagement d’une mine souterraine et d’un concentrateur sur le site d’exploitation, ainsi que d’une usine de traitement et d’extraction des terres rares à l’extérieur de celui-ci, décrit la SOQUEM. 

En 2020, son partenaire Focus Graphite a décidé de lui céder ses parts, faisant d’Investissement Québec l’unique actionnaire. 

Le portrait s’apprête à changer, puisque fin août, la minière torontoise Consolidate Lithium Metals Inc (CLM) a annoncé la signature d’une lettre d’intention avec la SOQUEM. Elle pourrait acquérir jusqu’à 80 % du projet. La transaction pourrait se conclure d’ici la fin octobre et prévoit deux phases sur plusieurs années totalisant une participation financière d’une valeur de 45,15 M$. 

« Cette lettre d’intention avec SOQUEM représente une opportunité unique de collaborer avec une entité soutenue par le gouvernement du Québec sur ce que nous considérons comme l’un des actifs de terres rares les plus stratégiques de la province », a indiqué Richard Quesnel, PDG de CLM, par communiqué. 

Avec la demande croissante prévue pour le NdPr et les terres rares lourdes, il croit que le projet a le potentiel de devenir un « fournisseur clé » pour les chaînes d’approvisionnement nord-américaines et européennes. La lettre d’intention est toutefois « non contraignante », c’est donc de dire qu’il n’y a pas encore d’engagement entre la minière torontoise et Investissement Québec, à ce stade. 

Dans la phase 1 de l’acquisition proposée, CLM débourserait 23,15 M$ sur cinq ans. Là-dessus, 12 M$ seraient investis concrètement pour faire progresser le projet avec, notamment, la négociation et la ratification d’une entente avec les Innus de Uashat mak Mani-utenam, une campagne de forage et une étude faisabilité. 

La phase 2 s’amorcerait par la suite pour une période de trois ans, durant laquelle la construction serait entamée.

Le projet de Focus Graphite au nord de Sept-Îles franchit une nouvelle étape

Partager cet article
Transformez cet article en souvenir Faites-le encadrer via yourframedarticle
Politique d'opinion et commentaire

À lire également

Kateri Champagne Jourdain deviendrait ministre de la Famille

Un automne doux prévu partout au pays

Derby de démolition : une famille de Colombier remet 2 700 $ à La Vallée des Roseaux

Emplois vedettes

INSPECTEUR OU INSPECTRICE DE CHANTIER

Commission de la construction du Québec
Consulter l'offre
Voir tous les emplois

Lire également

Kateri Champagne Jourdain deviendrait ministre de la Famille

Consulter la nouvelle
Actualité

Un automne doux prévu partout au pays

Consulter la nouvelle

Édition papier

Consultez l'édition de la semaine - 10 septembre 2025

Horizon

Horizon, des contenus marketing présentés par et pour nos annonceurs.

Découvrir plus de contenus
Horizon

La Côte-Nord, ce n’est pas une destination. C’est une adoption.

Présenté par Tourisme Côte-Nord
Horizon

Gallix vs. Luskentyre :  Le vent dans les cheveux, l’eau dans les orteils et la paix dans l’âme

Présenté par Tourisme Côte-Nord
Horizon

Sept-Îles à la mer et mille raisons d’y aller : Vous reprendrez bien un petit bout de rocher ?

Présenté par Tourisme Côte-Nord
Horizon

Archipel-de-Mingan vs Twelve Apostles : le duel des titans géologiques, les apôtres australiens affrontent les druides nordiques

Présenté par Tourisme Côte-Nord
Horizon

Harrington Harbour vs Værøy : Un duel nordique entre planches glissantes et symphonie salée

Présenté par Tourisme Côte-Nord
Horizon

Côte-Nord vs France : Crâââbe des neiges contre tourteau maniéré, le match des pinces

Présenté par Tourisme Côte-Nord