Vague de démissions au CAB Le Nordest à Forestville

Les vacances estivales sont terminées au Centre d’action bénévole (CAB) Le Nordest de Forestville, mais le retour au travail ne se passe pas comme prévu. Le conseil d’administration doit jongler avec quatre démissions et deux arrêts de travail.

L’affichage de quatre postes par l’organisme a suscité des inquiétudes partagées lors de l’Assemblée générale annuelle tenue le 3 septembre à laquelle 28 personnes ont participé.

En l’absence de la présidente, Sonia Leclerc, et de la directrice générale, Marie-Eve Boivin, c’est le secrétaire-trésorier, François Filiatrault qui a pris en main la tenue de l’AGA, et ce, « à pied levé », comme il l’a souligné.

Ce dernier n’a pas pu préciser la situation en détail, pour des raisons de confidentialité, lorsque questionné par le public sur les récentes démissions d’employés.

« Il y a eu quatre démissions en cours de route cette année alors on doit les remplacer et il y en a deux autres en arrêt de travail indéterminé. Ça fait six personnes qui nous manquent, c’est pour ça qu’on fonctionne avec la broue dans le toupet », a-t-il confirmé précisant que deux postes sur quatre sont en voie d’être pourvus.

Cette pénurie de personnel occasionne quelques bouleversements au sein du CAB. Une employée a dû passer de la cuisine à la réception et d’autres se partagent des tâches. De plus, le retour du centre de jour a été retardé de deux semaines, soit le 21 septembre.

« On a de la difficulté à donner les services et on doit composer avec un manque de bénévoles. Tout ça mis ensemble fait en sorte que c’est difficile », témoigne M. Filiatrault qui remercie tout le personnel en place qui doit composer avec cette réorganisation.

En ces temps plus difficiles, le conseil d’administration travaille d’arrache-pied pour remettre l’organisme sur les rails. « On travaille à régler les problèmes pour que les services se donnent », conclut le secrétaire-trésorier.

Des services en forte demande

L’Assemblée générale annuelle du Centre d’action bénévole (CAB) Le Nordest a démontré que la demande pour deux de ses services est en forte croissance en 2024-2025. Il s’agit du transport accompagnement et de la popote roulante.

D’ailleurs, le manque de ressources humaines et de bénévoles ne permet pas à l’organisme de répondre à tous les besoins. De nouveaux bénévoles sont recherchés afin de donner un coup de main.

En 2024-2025, 109 bénévoles ont donné au moins une heure pour les activités et les services du CAB, soit 69 femmes et 40 hommes. Le total de nombre d’heures de bénévolat s’élève à 11 208, une hausse de plus de 300 heures comparativement à l’an dernier.

Pour le transport accompagnement médical, 19 bénévoles ont réalisé plus de 1 290 transports en 2024-2025 pour 6 454 heures de bénévolat. Ils étaient deux ressources de plus que l’année précédente, ce qui a permis de compiler 300 heures de bénévolat de plus.

Quant à la popote roulante, 8 734 repas ont été livrés cette année, soit une moyenne de 56 repas chaque jour de popote. Les 17 baladeurs ont cumulé 1 125 heures de bénévolat et 140 bénéficiaires étaient inscrits au service.

Il s’agit d’une hausse de plus de 1 100 repas en comparaison avec 2023-2024, ce qui est fort notable alors que le nombre d’usagers est resté stable avec trois supplémentaires seulement. Un total de 49 repas étaient livrés par jour cette année-là.

Plus de revenus à la friperie

La friperie n’est pas en reste, elle qui s’est refait une beauté l’année dernière. Effectivement, le rapport annuel d’activités et le bilan financier démontrent une croissance au niveau des revenus.

Le nombre de clients à la caisse est passé de 9 981 en 2023-2024 à 11 208 en 2024-2025. Une moyenne de 21 242 transactions a été enregistrée dans l’année.

Les revenus totaux de ce département du CAB atteignent 93 545 $ comparativement à 75 194 $ l’an dernier. Cette augmentation est majoritairement due à la hausse des ventes qui sont passées de 49 295 $ à 63 870 $, soit près de 15 000 $ de plus.