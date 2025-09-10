Voici le nouveau rôle d’Yves Montigny au sein du gouvernement 

Le député de René-Lévesque, Yves Montigny, devient le président du caucus du gouvernement.

Cette nomination a eu lieu lors de la cérémonie de remaniement ministériel du gouvernement le 10 septembre.

« Je suis très honoré de devenir président du caucus du gouvernement du Québec. En siégeant au conseil des ministres, je m’engage à favoriser une collaboration forte et constructive entre le caucus et l’exécutif », écrit Yves Montigny au Journal.

« Je tiens à remercier sincèrement mon premier ministre pour la confiance qu’il m’accorde. Je tiens aussi à féliciter mes collègues qui se voient confier de nouvelles responsabilités », ajoute-t-il.

Élu comme député de la CAQ en 2022, Yves Montigny a présidé le comité sur le transport aérien régional.

Il a aussi été responsable de la tournée Vision Énergie, aux côtés de la ministre Christine Fréchette.

Le député était d’autre part vice-président de la Commission de l’agriculture, des pêcheries, de l’énergie et des ressources naturelles

Yves Montigny remplace François Jacques dans la fonction de président du caucus.