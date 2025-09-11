Conseil des ministres : « C’est historique », dit Kateri Champagne Jourdain

Par Vincent Rioux-Berrouard 11:20 AM - 11 septembre 2025
Kateri Champagne Jourdain a été nommé ministre de la Famille lors du remaniement ministériel de François Legault. Photo Émilie Nadeau

C’est un moment historique que la Côte-Nord a vécu lors du remaniement ministériel, avec ses deux députés qui siégeront désormais au Conseil exécutif, selon la députée de Duplessis et nouvelle ministre de la Famille, Kateri Champagne Jourdain.

Présente au gouvernement depuis trois ans à titre de ministre de l’Emploi, Mme Champagne Jourdain s’est vue confier de nouvelles responsabilités à titre de ministre de la Famille, mercredi. Le député de René-Lévesque, Yves Montigny, accède au Saint des saints comme président du caucus.

« Je ne sais pas si on va revoir cela dans le futur, mais la Côte-Nord au complet est assise au conseil des ministres », dit-elle. « Avoir mon collègue assis avec moi au conseil des ministres tous les mercredis, ça ne peut être que bénéfique pour la Côte-Nord. »

En entrevue avec le Journal au lendemain de l’annonce, la nouvelle ministre de la Famille s’est dite très heureuse d’hériter de ce ministère et y voit une marque de confiance de la part du premier ministre François Legault.

Pour elle, ce nouveau poste a du sens. Avant de faire de la politique, elle s’est beaucoup intéressée à la pénurie de main-d’œuvre, phénomène qui touche grandement les centres de la petite enfance (CPE) au Québec. De plus, l’obtention de places en garderie fait partie de ses priorités, depuis qu’elle est députée de Duplessis.

Kateri Champagne Jourdain, espère pouvoir contribuer à la création de places en garderie dans les régions éloignées, comme la Côte-Nord.

« Les CPE, ce sont des projets qui sont développés par le milieu. Donc, comment est-ce qu’on peut faire pour mieux soutenir le milieu et s’assurer qu’émergent des projets comme on l’a fait sur la Côte-Nord pour le logement », dit-elle.

Elle rappelle que les places en garderie sont l’une des clés pour attirer de nouvelles familles dans la région.

Elle prendra les prochains jours et semaines pour prendre connaissance des dossiers du ministère de la Famille.

Kateri Champagne Jourdain se dit fière de son passage au ministère de l’Emploi. Elle souligne les initiatives mises en place pour favoriser l’intégration à l’emploi des personnes éloignées du marché du travail.

Priorités

Dans le cadre du remaniement, le premier ministre a établi quatre champs d’action qui guideront le gouvernement dans cette dernière année de mandat. Il s’agit de l’économie, de l’efficacité, de la sécurité et l’identité.

Celui de la sécurité rejoint particulièrement la Côte-Nord. Depuis presque deux ans maintenant, des épisodes de violences armées ont touché la région à de nombreuses reprises en raison d’un conflit entre gangs pour le contrôle du marché des stupéfiants.

« On le sait, nous les Nord-Côtiers, que c’est extrêmement important [la sécurité]. On veut agir avec fermeté et protéger les Québécois contre le crime et les gangs de rues. On veut retrouver notre quiétude », dit-elle.

Dans le cadre du remaniement, Kateri Champagne Jourdain a conservé la fonction de ministre responsable de la Côte-Nord.

