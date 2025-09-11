Le Drakkar choisit son capitaine

Alexis Bernier endossera le « C » sur son chandail pour la prochaine saison. Le pilier défensif du Drakkar devra attendre encore un peu avant d’embarquer sur la glace en raison de sa blessure, mais cela ne l’empêchera pas de mener la barque.

« Je suis vraiment excité. J’entame ma 4e saison, je suis arrivé comme un jeune joueur de 16 ans ici. Je ne savais pas trop où je m’en allais, je partais de loin pour venir à Baie-Comeau. J’ai évolué avec cette équipe-là au travers des années », lance d’entrée de jeu Alexis Bernier, reconnaissant de son nouveau rôle.

Le défenseur, âgé de 19 ans, succède à Anthony Lavoie au titre de capitaine.

« J’ai vu de bons leaders passer, enchaîne-t-il, qui m’ont aidé à m’intégrer par le passé. D’avoir ce rôle-là maintenant, je trouve ça spécial et je suis content de pouvoir aider l’équipe du meilleur de mes capacités. »

Concernant sa blessure, Alexis Bernier précise que la réhabilitation se passe bien et qu’il pourrait éventuellement retourner au jeu.

De 16 à 19 ans

Arrivé à Baie-Comeau pour la saison 2022-2023 à 16 ans, Alexis Bernier ne peut s’empêcher de repenser au chemin parcouru.

Il se revoit à cet âge où il « ne savait pas à quoi s’attendre » et constate qu’il a trouvé une famille où il a grandi autant comme joueur que comme individu.

« À 16 ans, je pense que j’avais déjà la chance d’avoir la force physique et qui m’a aidé à bien m’adapter. Après ça, j’ai pu travailler sur toutes les facettes de mon jeu », constate-t-il.

L’entrevue complète avec Alexis Bernier se trouve dans le Cahier du Drakkar, dans la prochaine édition du journal.