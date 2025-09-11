Les élus nord-côtiers accueillent positivement le remaniement

Des élus nord-côtiers se réjouissent des nouvelles fonctions gouvernementales qu’occupent les deux députés de la Côte-Nord.

Dans le cadre d’un remaniement ministériel, Kateri Champagne Jourdain est devenu ministre de la Famille et Yves Montigny a obtenu la responsabilité de président du caucus. Mme Champagne Jourdain a conservé sa fonction de ministre responsable de la Côte-Nord.

« Ce n’est jamais arrivé d’avoir deux personnes [de la Côte-Nord] au conseil des ministres », affirme Marcel Furlong, président de l’Assemblée des MRC de la Côte-Nord.

Il rappelle qu’il n’était pas rare par le passé que le ministre responsable de la région ne fût pas un élu de la Côte-Nord.

La nomination de Mme Champagne Jourdain comme ministre de la Famille est accueillie très positivement. Il espère qu’elle contribuera à régler le problème du manque de places en garderie dans la région qui passera par le recrutement et la formation d’éducatrices en garderie. Il s’agit d’un enjeu clé pour attirer des travailleurs et des familles sur la Côte-Nord, selon certains maires de la région.

« Les nouveaux arrivants, la première chose qu’ils demandent est s’il y a des places en garderies », affirme le maire de Sept-Îles, Denis Miousse.

Des propos appuyés par le maire de Port-Cartier, Alain Thibault.

« Avec le développement [de projets économiques] qu’il y a Port-Cartier, ça va nous prendre des places en garderie », dit-il.

Les élus se disent tous prêts à travailler avec les deux nouveaux membres du gouvernement.