Les élus nord-côtiers accueillent positivement le remaniement

Par Vincent Rioux-Berrouard 2:08 PM - 11 septembre 2025
Temps de lecture :

Kateri Champagne Jourdain est la nouvelle ministre de la Famille. Yves Montigny obtient la responsabilité de président du caucus. Photo courtoisie

Des élus nord-côtiers se réjouissent des nouvelles fonctions gouvernementales qu’occupent les deux députés de la Côte-Nord.

Dans le cadre d’un remaniement ministériel, Kateri Champagne Jourdain est devenu ministre de la Famille et Yves Montigny a obtenu la responsabilité de président du caucus. Mme Champagne Jourdain a conservé sa fonction de ministre responsable de la Côte-Nord.

« Ce n’est jamais arrivé d’avoir deux personnes [de la Côte-Nord] au conseil des ministres », affirme Marcel Furlong, président de l’Assemblée des MRC de la Côte-Nord.

Il rappelle qu’il n’était pas rare par le passé que le ministre responsable de la région ne fût pas un élu de la Côte-Nord.

La nomination de Mme Champagne Jourdain comme ministre de la Famille est accueillie très positivement. Il espère qu’elle contribuera à régler le problème du manque de places en garderie dans la région qui passera par le recrutement et la formation d’éducatrices en garderie. Il s’agit d’un enjeu clé pour attirer des travailleurs et des familles sur la Côte-Nord, selon certains maires de la région.

« Les nouveaux arrivants, la première chose qu’ils demandent est s’il y a des places en garderies », affirme le maire de Sept-Îles, Denis Miousse. 

Des propos appuyés par le maire de Port-Cartier, Alain Thibault.

« Avec le développement [de projets économiques] qu’il y a Port-Cartier, ça va nous prendre des places en garderie », dit-il. 

Les élus se disent tous prêts à travailler avec les deux nouveaux membres du gouvernement.

Conseil des ministres : « C’est historique », dit Kateri Champagne Jourdain

Partager cet article
Transformez cet article en souvenir Faites-le encadrer via yourframedarticle
Politique d'opinion et commentaire
S’abonner
Notification pour
guest
0 Commentaires
Le plus ancien
Le plus récent Le plus populaire
Commentaires en ligne
Afficher tous les commentaires

À lire également

Conseil des ministres : « C’est historique », dit Kateri Champagne Jourdain

Oktoberfest St-Pancrace : lever son verre pour Centraide 

Saint-Irénée accueille 23 pays

Emplois vedettes

INSPECTEUR OU INSPECTRICE DE CHANTIER

Commission de la construction du Québec
Consulter l'offre
Voir tous les emplois

Lire également

Conseil des ministres : « C’est historique », dit Kateri Champagne Jourdain

Consulter la nouvelle

Oktoberfest St-Pancrace : lever son verre pour Centraide 

Consulter la nouvelle

Édition papier

Consultez l'édition de la semaine - 10 septembre 2025

Horizon

Horizon, des contenus marketing présentés par et pour nos annonceurs.

Découvrir plus de contenus
Horizon

La Côte-Nord, ce n’est pas une destination. C’est une adoption.

Présenté par Tourisme Côte-Nord
Horizon

Gallix vs. Luskentyre :  Le vent dans les cheveux, l’eau dans les orteils et la paix dans l’âme

Présenté par Tourisme Côte-Nord
Horizon

Sept-Îles à la mer et mille raisons d’y aller : Vous reprendrez bien un petit bout de rocher ?

Présenté par Tourisme Côte-Nord
Horizon

Archipel-de-Mingan vs Twelve Apostles : le duel des titans géologiques, les apôtres australiens affrontent les druides nordiques

Présenté par Tourisme Côte-Nord
Horizon

Harrington Harbour vs Værøy : Un duel nordique entre planches glissantes et symphonie salée

Présenté par Tourisme Côte-Nord
Horizon

Côte-Nord vs France : Crâââbe des neiges contre tourteau maniéré, le match des pinces

Présenté par Tourisme Côte-Nord