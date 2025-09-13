Course automobile : de Baie-Comeau aux podiums

Par Charlotte Vuillemin 3:00 PM - 13 septembre 2025
Temps de lecture :

Aux côtés du pilote Francis Raymond, l'équipe technique se compose de Michel Raymond, Guy Raymond et Jimmy Boudreault. Photo courtoisie 

La passion de la course automobile, Michel et Francis Raymond l’ont dans le sang. Depuis Baie-Comeau, ils font vibrer leurs moteurs et rugir leurs bolides sur les circuits de terre battue du Québec, de l’Ontario et même des États-Unis.

Quand la passion pour la vitesse coule dans les veines, rien ne peut l’arrêter, pas même les kilomètres qui séparent la Côte-Nord des grands circuits de course. Michel et Francis, frères originaires de Baie-Comeau, incarnent cette détermination. 

Depuis plusieurs années, ils sillonnent le Québec, l’Ontario et même les États-Unis pour représenter leur coin de pays dans le monde exigeant de la course automobile sur terre battue.

« Ça a commencé il y a une trentaine d’années avec mon père qui en faisait. Après, c’est mon frère et moi qui avons pris le relais. Ça fait notre sixième ou septième saison », raconte Michel Raymond, mécanicien de métier, et de la fratrie lors des compétitions. 

Un sport exigeant

Les Raymond évoluent dans la catégorie Dirt Pro-Stock, des voitures puissantes qui s’affrontent sur des circuits ovales de terre battue.

« Une journée typique, c’est une pratique, une qualification et une finale, des courses d’environ 25 à 30 minutes. Le but est simple : finir en première position », résume Michel.

Et cette saison a été particulièrement fructueuse pour les deux frères. Ils ont remporté deux championnats : le titre de recrue de la série Farnham Ale & Lager Prostock Tour et celui de l’Autodrome Granby.

La Côte-Nord à l’international

Si leur passion les mène aux podiums, elle les pousse aussi à parcourir de longues distances.

« Au total, nous avons parcouru plus de 15 000 km pour défendre nos couleurs, en passant par Granby, Saint-Marcel, Cornwall, Mohawk International Raceway à Massena et Airborne Speedway à Plattsburgh », explique Michel.

La réalité nord-côtière complique toutefois les préparations.

« Il n’y a rien dans le coin de Baie-Comeau pour s’entraîner. On arrive toujours directement au vif des courses. Cette année, on a travaillé fort entre les programmes pour apprendre et maîtriser une toute nouvelle voiture, et le bilan final est plus que satisfaisant », ajoute-t-il avec fierté.

Au-delà des trophées, Michel Raymond insiste sur l’importance de vivre sa passion malgré les obstacles.

Son conseil aux jeunes tentés par l’aventure automobile ? « Fais-le ! Ça coûte cher, ça prend du temps, mais fais-le ! »

