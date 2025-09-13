Ouvre-Boîte culturel : double dose de divertissement pour lancer la saison

Par Charlotte Vuillemin 12:00 PM - 13 septembre 2025
Temps de lecture :

Avec cette rentrée en humour et en musique, L’Ouvre-Boîte culturel et la Ville de Baie-Comeau annoncent la couleur : l’automne 2025 sera riche en découvertes et en émotions. Photo Virginie F Paquin

L’Ouvre-Boîte culturel lance sa saison automnale en offrant aux Baie-Comois une double dose de divertissement : de l’humour grinçant avec Val Belzil, suivie d’une soirée musicale alliant le style pop-rock éclaté de Perséide et la sensibilité folk de David Bujold.

Le 26 septembre, l’humoriste Val Belzil prendra d’assaut la scène de L’Alternative pour présenter le rodage de son spectacle solo. À 49 ans, celle qui s’est lancée en humour sur le tard, à 43 ans, prouve qu’il n’est jamais trop tard pour embrasser ses passions.

Originaire de Québec, Val Belzil s’est rapidement fait remarquer dans le milieu : on l’a vue en première partie de Lise Dion et de Daniel Lemire, et elle s’est rendue jusqu’à la finale de l’émission Le prochain stand-up en 2020.

Le lendemain, place à la musique avec un plateau double réunissant le groupe Perséide et l’artiste solo David Bujold.

Perséide, formation menée par Louis-Philippe Cantin et composée d’Olivier Durand, Samuel Milette, Adrien Lauture et Nicolas Poirier, s’impose depuis quelques années sur la scène québécoise avec une musique pop-rock lumineuse et audacieuse.

Son plus récent album, Passages secrets (2025), explore des sonorités inspirées à la fois des sixties et des nineties, teintées d’acid-folk et de psychédélisme allemand. Chaque morceau, tel un petit voyage, invite à sortir des sentiers battus.

En contraste, David Bujold présentera son premier album solo Le sol ou le ciel. Loin de l’énergie brute de son groupe Fuudge, Bujold offre cette fois des pièces intimes, folk et mélancoliques, parfois effleurées par des influences classiques, parfois par un relâchement slacker rock. Une musique douce, réconfortante, parfaite pour les soirées d’automne.

Les deux événements auront lieu à L’Alternative, au 27 Place LaSalle. Les portes ouvriront à 19 h, et les spectacles débuteront à 20 h. Le coût d’entrée est fixé à 25 $ (20 $ pour les membres et étudiants).

 

Partager cet article
Transformez cet article en souvenir Faites-le encadrer via yourframedarticle
Politique d'opinion et commentaire
S’abonner
Notification pour
guest
0 Commentaires
Le plus ancien
Le plus récent Le plus populaire
Commentaires en ligne
Afficher tous les commentaires

À lire également

École à l’hôpital: une manière de «poursuivre la normalité» pour les enfants malades

La Grande récompense s’arrêtera à l’école de Longue-Rive

Chroniques crues d’une enfance nord-côtière : un premier roman pour Isabelle Lapointe

Emplois vedettes

INSPECTEUR OU INSPECTRICE DE CHANTIER

Commission de la construction du Québec
Consulter l'offre
Voir tous les emplois

Lire également

Actualité

École à l’hôpital: une manière de «poursuivre la normalité» pour les enfants malades

Consulter la nouvelle

La Grande récompense s’arrêtera à l’école de Longue-Rive

Consulter la nouvelle

Édition papier

Consultez l'édition de la semaine - 10 septembre 2025

Horizon

Horizon, des contenus marketing présentés par et pour nos annonceurs.

Découvrir plus de contenus
Horizon

La Côte-Nord, ce n’est pas une destination. C’est une adoption.

Présenté par Tourisme Côte-Nord
Horizon

Gallix vs. Luskentyre :  Le vent dans les cheveux, l’eau dans les orteils et la paix dans l’âme

Présenté par Tourisme Côte-Nord
Horizon

Sept-Îles à la mer et mille raisons d’y aller : Vous reprendrez bien un petit bout de rocher ?

Présenté par Tourisme Côte-Nord
Horizon

Archipel-de-Mingan vs Twelve Apostles : le duel des titans géologiques, les apôtres australiens affrontent les druides nordiques

Présenté par Tourisme Côte-Nord
Horizon

Harrington Harbour vs Værøy : Un duel nordique entre planches glissantes et symphonie salée

Présenté par Tourisme Côte-Nord
Horizon

Côte-Nord vs France : Crâââbe des neiges contre tourteau maniéré, le match des pinces

Présenté par Tourisme Côte-Nord