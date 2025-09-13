Ouvre-Boîte culturel : double dose de divertissement pour lancer la saison

L’Ouvre-Boîte culturel lance sa saison automnale en offrant aux Baie-Comois une double dose de divertissement : de l’humour grinçant avec Val Belzil, suivie d’une soirée musicale alliant le style pop-rock éclaté de Perséide et la sensibilité folk de David Bujold.

Le 26 septembre, l’humoriste Val Belzil prendra d’assaut la scène de L’Alternative pour présenter le rodage de son spectacle solo. À 49 ans, celle qui s’est lancée en humour sur le tard, à 43 ans, prouve qu’il n’est jamais trop tard pour embrasser ses passions.

Originaire de Québec, Val Belzil s’est rapidement fait remarquer dans le milieu : on l’a vue en première partie de Lise Dion et de Daniel Lemire, et elle s’est rendue jusqu’à la finale de l’émission Le prochain stand-up en 2020.

Le lendemain, place à la musique avec un plateau double réunissant le groupe Perséide et l’artiste solo David Bujold.

Perséide, formation menée par Louis-Philippe Cantin et composée d’Olivier Durand, Samuel Milette, Adrien Lauture et Nicolas Poirier, s’impose depuis quelques années sur la scène québécoise avec une musique pop-rock lumineuse et audacieuse.

Son plus récent album, Passages secrets (2025), explore des sonorités inspirées à la fois des sixties et des nineties, teintées d’acid-folk et de psychédélisme allemand. Chaque morceau, tel un petit voyage, invite à sortir des sentiers battus.

En contraste, David Bujold présentera son premier album solo Le sol ou le ciel. Loin de l’énergie brute de son groupe Fuudge, Bujold offre cette fois des pièces intimes, folk et mélancoliques, parfois effleurées par des influences classiques, parfois par un relâchement slacker rock. Une musique douce, réconfortante, parfaite pour les soirées d’automne.

Les deux événements auront lieu à L’Alternative, au 27 Place LaSalle. Les portes ouvriront à 19 h, et les spectacles débuteront à 20 h. Le coût d’entrée est fixé à 25 $ (20 $ pour les membres et étudiants).