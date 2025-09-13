Trafic de stupéfiants : perquisition à Uashat

Emilie Caron-Wart 5:57 PM - 13 septembre 2025
Temps de lecture :

Le partenariat entre la Sûreté du Québec, le service de police de Uashat Mak Mani-Utenam et la Gendarmerie Royale du Canada continue à assurer une sécurité durable et à protéger les communautés de la Côte-Nord. Photo Alexandre Caputo

Le 12 septembre dernier, l’Équipe mixte de Sept-Îles a procédé à une opération en lien avec le trafic de stupéfiants dans deux résidences à Uashat.

Le 12 septembre dernier, l’Équipe mixte de Sept-Îles a procédé à une opération en lien avec le trafic de stupéfiants, à Uashat. Les perquisitions ont eu lieu dans deux résidences situées sur les rues Blandine et Georges-Ernest à Uashat. Lors de l’opération, une femme dans la trentaine a été arrêtée et une autre femme dans la quarantaine a été rencontrée par les enquêteurs. Elles pourraient faire face à des accusations en lien avec le trafic de stupéfiants. Lors de la perquisition, les policiers ont saisi plus de 47 000 comprimés de méthamphétamine, environ 50 grammes de psilocybine, plus de 5000 $ en argent canadien, un téléphone cellulaire et des munitions. 

L’Équipe mixte est un partenariat entre la Sûreté du Québec, le service de police de Uashat Mak Mani-Utenam et la Gendarmerie Royale du Canada qui déploient des efforts conjoints enfin assurer une sécurité durable et à protéger les communautés de la Côte-Nord. 

Toute information relative au trafic de stupéfiants peut être communiquée en tout temps, de façon confidentielle, à la Centrale de l’information criminelle au 1 800 659-4264.

