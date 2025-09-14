10 ans pour les Chasseurs généreux

Depuis 10 ans, plus de 500 chasseurs ont donné en moyenne 7 000 livres de viande grâce à 60 bouchers certifiés, ce qui donne plus de 400 000 portions au Québec. Sur la Côte-Nord, 1 354 lb de gibier ont été remises en don pour contrer l’insécurité alimentaire.

Le programme Chasseurs généreux a débuté en 2017 dans la région. C’est en 2021 qu’une année record a été enregistrée en termes de nombre de livres données à des organismes avec un total de 457. L’an dernier, les chasseurs ont fait don de 163 livres de viande.

Les chasseurs peuvent partager de l’ours, du cerf ou de l’orignal en utilisant les services d’un boucher certifié, dont la liste se trouve sur le site Chasseurs généreux. Sur la Côte-Nord, on en retrouve quatre entre Les Escoumins et Sept-Îles.

Toute personne qui souhaite contribuer au programme peut aussi faire un don directement sur la page du Fonds Chasseurs généreux Latulippe.

Des besoins grandissants

Lors de la mise sur pied du programme en 2016, le réseau de Banques alimentaires du Québec (BAQ) répondait à 1,7 million de demandes d’aide mensuellement. Aujourd’hui, ce chiffre est passé à 2,9 millions.

« Plus que jamais, nourrir adéquatement nos concitoyens est un défi. Les chasseurs sont fiers de s’inscrire dans la solution en partageant de la viande de qualité », estime la Fédération québécoise des chasseurs et pêcheurs, par voie de communiqué.

Martin Munger, directeur général de BAQ, souligne l’effort continu des partenaires du programme. « Nous avons construit ensemble une chaîne de solidarité durable. Merci à tous ceux et celles qui, depuis une décennie, contribuent à faire de ce programme un véritable pilier de notre mission. »

Des prix pour les 10 ans

En cette année anniversaire, pour stimuler les dons et reconnaître la générosité des chasseurs québécois, plusieurs prix de tirage sont offerts aux chasseurs généreux.

Ceux qui donneront des portions de gibier courront la chance de remporter entre autres un chèque-cadeau de 2 000 $ applicable sur les séjours ou produits de la Sépaq et un séjour de chasse dans la Zec Bas-Saint-Laurent pour la saison 2026.

De son côté, Latulippe demeure un joueur clé par sa contribution au Fonds Chasseurs généreux. Les sommes accordées à ce fonds servent à payer les frais de débitage lorsque les chasseurs offrent une part importante de leur gibier, une bête complète ou un quartier d’orignal, par exemple.

« Le succès du programme Chasseurs généreux repose également sur le précieux soutien financier du ministère de l’Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs », conclut la FédéCP.

Rappelons que le programme Chasseurs généreux est né au Bas-St-Laurent en 2013 grâce à des citoyens qui souhaitaient faire des dons de viande à des organismes de leur région. En 2016, la FédéCP a décidé de l’implanter partout au Québec.