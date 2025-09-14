Un ajout important à la clinique-école du Cégep de Baie-Comeau

Par Karianne Nepton-Philippe 1:59 PM - 14 septembre 2025
Temps de lecture :

La clinique-école L'avant-garde du Cégep de Baie-Comeau a rouvert ses portes le 3 septembre. Photo Cégep de Baie-Comeau

Une médecin se joint à la clinique-école L’avant-garde, du Cégep de Baie-Comeau, pour des consultations ponctuelles. 

Dre Mélanie Garneau, omnipraticienne depuis 2012 au Centre intégré de santé et de services sociaux de la Côte-Nord, contribuera à bonifier ce service à la population. Elle offrira des consultations à trois occasions, au cours de la session d’automne, aux membres de la communauté collégiale et de la population de la Manicouagan n’ayant pas de médecin de famille.

Elle sera présente les 8 et 29 octobre ainsi que le 12 novembre. Il importe de préciser que Dre Garneau n’assurera pas de suivi à long terme et n’ajoutera pas les patients rencontrés à sa clientèle régulière.

Toutefois, elle pourra offrir une gamme de services médicaux ponctuels, comme le renouvellement de prescriptions, lorsqu’indiqué.

Elle pourra aussi prescrire des prélèvements qu’elle juge pertinents, faire de la consultation pour divers problèmes de santé mineurs, des soins de plaies et des prélèvements pour infections urinaires. 

Cégep de Baie-Comeau : la clinique-école est de retour

