Chasse | Les douilles contaminent l’environnement

Les chasseurs qui utilisent le territoire sont invités à ramasser les douilles d’armes à feu qui tombent sur le sol puisqu’elles laissent des traces dans l’environnement lorsqu’elles sont abandonnées sur place.

C’est un message de rappel qui était nécessaire avant la période de la chasse qui débutera en septembre, selon la MRC de La Haute-Côte-Nord.

Ce n’est toutefois pas un phénomène qui est nouveau ni fortement constaté sur le territoire, précise la conseillère aux communications à la MRC, Marylise Bouchard.

« Puisque qu’on offre déjà un service de collectes de carcasses d’orignaux, il allait de soi que nous faisions un petit rappel en ce sens pour couvrir la chasse, du début de l’activité jusqu’à la fin », explique-t-elle.

L’instance politique ne tient pas de données sur le nombre de douilles abandonnées sur le territoire, mais les classifie comme un déchet, soit une matière à l’abandon.

« Dans une douille, on retrouve du plastique, du plomb et du métal. Ça peut donc être dangereux pour la faune, pour la flore, pour l’eau et tous les éléments que nous retrouvons dans la nature », fait savoir la conseillère.

Marylise Bouchard spécifie toutefois que généralement, « la population fait attention ».

« Nous n’avons jamais eu de problèmes ciblés ou généralisés avec les douilles. Nous y allons dans un message de sensibilisation et de rappel », fait-elle savoir.

Les cartouches vides peuvent aller directement à la poubelle et non au recyclage, tandis que les vieilles cartouches non utilisées doivent être traitées en contactant la Sûreté du Québec en raison des explosifs qui pourraient se déclencher lors de leur tri à l’écocentre par exemple.