Le Festival marin des Escoumins veut créer un comité organisateur pour son édition 2026, et convie les intéressés à une séance d’information le 30 septembre pour trouver des membres.

Par le passé, les organisateurs du Festival marin avaient demandé aux intéressés de se joindre à la coordination, mais ces derniers voulaient davantage être bénévoles lors de la fin de semaine même.

« Chaque année, il y a des gens qui embarquaient, mais ils ne voulaient pas nécessairement être dans un comité et participer à des rencontres d’organisation », raconte le responsable volet récréatif et communautaire des Escoumins, Stéphan Gaudreault.

Il fait savoir que c’est 12 mois avant la fin de semaine du festival que ça prend du monde, car il aimerait bien que le festival « prenne de l’ampleur et devienne plus gros et plus plaisant ».

Tout le monde est le bienvenu

Stéphan Gaudreault met l’emphase sur le fait qu’on veut avant tout trouver des intéressés prêts à donner des idées et des suggestions d’activités sans qu’ils aient de l’expérience à tout casser dans l’événementiel.

« Il n’y a pas de limite au nombre de membres, on veut juste du monde qui a des idées et qui veut dynamiser le festival à leur manière », explique Stéphan Gaudreault.

La fonction du comité sera de trouver et d’organiser de nouvelles activités, ce qui permettra au responsable de chapeauter le tout sans « avoir à être à 1 000 places en même temps » lors de la fin de semaine festive.

« On va se faire une rencontre de base pour trouver des idées. Ensuite, on va se laisser un temps pour réfléchir à comment on va mettre en pratique les idées, et on va se rencontrer par la suite pour faire un suivi », détaille-t-il.

Même formule, plus d’idées

La formule du Festival marin n’est pas appelée à changer et elle restera balisée dans une fin de semaine.

Selon Stéphan Gaudreault, le festival gagne à « avoir du sang neuf » dans son organisation.

« Habituellement on fait le tour des festivals un peu partout, on se rend compte qu’il y aurait des choses à faire, mais il nous manque de personnel pour les mettre en place », révèle-t-il.

« Quand il y a plus de gens, plus il y a de chances d’avoir des succès avec les activités avec un groupe qui tire dans le même sens », complète le responsable.