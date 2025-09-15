(PHOTOS) Forestville accueille sept nouveau-nés

En 2024, sept nouveaux citoyens sont nés à Forestville et ils ont été accueillis en grand par leur Ville qui a souligné leur arrivée en inscrivant leur nom au parc des naissances.

C’est le 15 septembre que s’est tenue la cérémonie pour souhaiter la bienvenue à ces enfants. « C’est de renforcer le sentiment d’appartenance, les racines à la communauté. Comme leader municipal, on veut leur dire qu’ils sont importants et qu’ils ont leur place dans notre communauté », affirme la mairesse Micheline Anctil, rencontrée sur place.

La Ville de Forestville a créé le parc des naissances en 2014 dans le but de créer un endroit où les enfants peuvent se retrouver tout au long de la belle saison. « Il y a des jouets, des modules, des tables pour s’asseoir. Alors les parents et les enfants peuvent profiter de ce parc-là selon la température », témoigne Mme Anctil.

Un projet se prépare pour l’an prochain afin de bonifier le parc avec de nouveaux équipements et de nouveaux jeux.

« On veut étendre un peu plus avec des modules, on est en train de concocter ça. On a alloué un budget spécifique pour améliorer l’espace. On plante des arbres aussi pour que ça soit des îlots de fraîcheur éventuellement, les arbres poussent au fil du temps, mais un plus grand aménagement », explique l’élue forestvilloise.

Lou Tremblay a reçu un certificat de citoyen de Forestville. Photo Johannie Gaudreault

L’instance municipale souhaite également démontrer aux familles qu’elle prend à cœur leurs intérêts et leurs besoins.

« On a un rôle au niveau des municipalités d’être à l’écoute des familles, des parents qui, au fil des ans, ont des besoins différents. Alors qu’est-ce qu’on peut faire pour que les familles et les enfants restent dans notre communauté et vivent heureux ? », fait savoir Micheline Anctil.

Lors de la cérémonie, un certificat a été remis à chacun des enfants présents sur place et les absents recevront également le leur au bureau municipal. Des petites collations et un rassemblement étaient aussi au rendez-vous.

La mairesse invite d’ailleurs tous les citoyens à profiter de l’endroit avec leurs enfants et à regarder les plaques commémoratives qui témoignent que la communauté grandit. Chaque année, les parents peuvent transmettre le nom de leur enfant afin qu’il soit écrit sur la plaque de son année de naissance.

Juliette Freire accompagnée de sa maman et de la mairesse Micheline Anctil. Photo Johannie Gaudreault

Les familles étaient rassemblées le 15 septembre pour une cérémonie servant à souhaiter la bienvenue aux nouveau-nés. Photo Johannie Gaudreault