(PHOTOS) Une statue revampée devant l’église de Colombier

Par Johannie Gaudreault 11:00 AM - 15 septembre 2025
Temps de lecture :

La statue restaurée de sainte Thérèse a été dévoilée le 14 septembre devant l'église de Ste-Thérèse de Colombier. Sur la photo, on aperçoit les administrateurs de la Fabrique ainsi que Camille Gagnon, instigateur du projet, et Louise Lefrançois qui a réalisé le travail de restauration. Photo Johannie Gaudreault

L’église de Ste-Thérèse-de-Colombier a maintenant une nouvelle statue complètement restaurée pour honorer sa patronne Sainte Thérèse. Canonisée il y a 100 ans, il s’agit d’une façon de lui rendre hommage.

C’est le 14 septembre que les citoyens et paroissiens de Colombier ont pu découvrir la statue peinte aux couleurs de la religieuse. L’artiste locale Louise Lefrançois a accepté de relever le défi qui ne s’est pas avéré facile. 

Le monument a été réalisé en ciment il y a plus de 80 ans alors il n’était pas en très bon état. « La partie peinte en brun a été difficile à faire parce que la structure était pleine de trous », commente celle qui a investi près de 60 heures dans cette cure de jeunesse. 

Même si Mme Lefrançois n’est pas une artiste-peintre, elle voulait s’attaquer à cette restauration faite à la peinture à l’huile. « J’ai refait les roses trois fois parce que je ne les aimais pas », raconte la bénévole qui n’a pas ménagé ses efforts pour arriver à ce résultat. 

L’instigateur de ce projet en l’honneur de Sainte Thérèse de Liseux, Camille Gagnon, ne pouvait pas être plus heureux. Il a coordonné toute la restauration ainsi que le déplacement du socle de la statue devant l’église.

Notons que le dévoilement était aussi l’occasion de célébrer le centenaire de la canonisation de la patronne de l’église. Une messe, des cérémonies en hommage aux défunts, un dîner communautaire et de l’animation musicale attendaient les invités.

Le 5 octobre, le monument restauré sera béni par l’évêque Mgr Pierre Charland à la suite d’une messe solennelle qu’il présidera.

L’artiste locale, Louise Lefrançois, a mis près de 60 heures à restaurer la statue. Photo Johannie Gaudreault

Camille Gagnon et Louise Lefrançois ont fait le dévoilement de la statue. Photo Johannie Gaudreault

Les citoyens ont applaudi l’œuvre.  Photo Johannie Gaudreault

Partager cet article
Transformez cet article en souvenir Faites-le encadrer via yourframedarticle
Politique d'opinion et commentaire
S’abonner
Notification pour
guest
0 Commentaires
Le plus ancien
Le plus récent Le plus populaire
Commentaires en ligne
Afficher tous les commentaires

À lire également

Une entreprise de Baie-Comeau coupable d’avoir recyclé des véhicules sans permis

Une Baie-Comoise derrière le succès d’En direct de l’univers

L’élimination du changement d’heure apparaît peu probable sans les États-Unis

Lire également

Une entreprise de Baie-Comeau coupable d’avoir recyclé des véhicules sans permis

Consulter la nouvelle

Une Baie-Comoise derrière le succès d’En direct de l’univers

Consulter la nouvelle

Édition papier

Consultez l'édition de la semaine - 10 septembre 2025

Horizon

Horizon, des contenus marketing présentés par et pour nos annonceurs.

Découvrir plus de contenus
Horizon

La Côte-Nord, ce n’est pas une destination. C’est une adoption.

Présenté par Tourisme Côte-Nord
Horizon

Gallix vs. Luskentyre :  Le vent dans les cheveux, l’eau dans les orteils et la paix dans l’âme

Présenté par Tourisme Côte-Nord
Horizon

Sept-Îles à la mer et mille raisons d’y aller : Vous reprendrez bien un petit bout de rocher ?

Présenté par Tourisme Côte-Nord
Horizon

Archipel-de-Mingan vs Twelve Apostles : le duel des titans géologiques, les apôtres australiens affrontent les druides nordiques

Présenté par Tourisme Côte-Nord
Horizon

Harrington Harbour vs Værøy : Un duel nordique entre planches glissantes et symphonie salée

Présenté par Tourisme Côte-Nord
Horizon

Côte-Nord vs France : Crâââbe des neiges contre tourteau maniéré, le match des pinces

Présenté par Tourisme Côte-Nord