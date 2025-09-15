(PHOTOS) Une statue revampée devant l’église de Colombier

L’église de Ste-Thérèse-de-Colombier a maintenant une nouvelle statue complètement restaurée pour honorer sa patronne Sainte Thérèse. Canonisée il y a 100 ans, il s’agit d’une façon de lui rendre hommage.

C’est le 14 septembre que les citoyens et paroissiens de Colombier ont pu découvrir la statue peinte aux couleurs de la religieuse. L’artiste locale Louise Lefrançois a accepté de relever le défi qui ne s’est pas avéré facile.

Le monument a été réalisé en ciment il y a plus de 80 ans alors il n’était pas en très bon état. « La partie peinte en brun a été difficile à faire parce que la structure était pleine de trous », commente celle qui a investi près de 60 heures dans cette cure de jeunesse.

Même si Mme Lefrançois n’est pas une artiste-peintre, elle voulait s’attaquer à cette restauration faite à la peinture à l’huile. « J’ai refait les roses trois fois parce que je ne les aimais pas », raconte la bénévole qui n’a pas ménagé ses efforts pour arriver à ce résultat.

L’instigateur de ce projet en l’honneur de Sainte Thérèse de Liseux, Camille Gagnon, ne pouvait pas être plus heureux. Il a coordonné toute la restauration ainsi que le déplacement du socle de la statue devant l’église.

Notons que le dévoilement était aussi l’occasion de célébrer le centenaire de la canonisation de la patronne de l’église. Une messe, des cérémonies en hommage aux défunts, un dîner communautaire et de l’animation musicale attendaient les invités.

Le 5 octobre, le monument restauré sera béni par l’évêque Mgr Pierre Charland à la suite d’une messe solennelle qu’il présidera.

L’artiste locale, Louise Lefrançois, a mis près de 60 heures à restaurer la statue. Photo Johannie Gaudreault

Camille Gagnon et Louise Lefrançois ont fait le dévoilement de la statue. Photo Johannie Gaudreault