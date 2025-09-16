Champion Iron affectée par les tensions tarifaires 

Bien qu’elle ne vende pas à des clients américains, la minière Champion Iron affirme avoir ressenti les effets des tensions tarifaires, qui ont eu un impact sur l’industrie du minerai de fer et de l’acier, dans les derniers mois.

L’intensification des tensions mondiales liées aux tarifs douaniers a rendu le marché du minerai de fer volatile de manière « importante » au cours des derniers mois, met en lumière Champion Iron, dans son infolettre publiée lundi.

La consommation mondiale d’acier, en particulier en Chine, a diminué depuis le début de l’année par rapport à l’année précédente, souligne-t-on.

En revanche, les tarifs de Trump ont aussi provoqué de l’incertitude dans les chaînes d’approvisionnement mondiales, « entraînant une accélération des exportations de plusieurs pays et des achats anticipés par des acheteurs mondiaux cherchant à atténuer les obstacles commerciaux potentiels », indique Champion.

« Ce comportement a contribué à une forte augmentation annuelle des exportations d’acier chinoises entre février et mai 2025 », peut-on lire.

Toutefois, ce portrait pourrait avoir provoqué un surplus temporaire de stock d’acier dans la chaîne d’approvisionnement mondial. C’est ce qui expliquerait, en partie, les prix du minerai de fer et de l’acier qui ont diminué d’environ 7 % au second trimestre de l’année, comparativement au premier.

Par rapport à la même période en 2024, la baisse est encore plus marquée à 14 %, tandis que le prix du minerai de fer est passé d’environ 126 $ US/tonne à 108 $ US/tonne*.

La situation a commencé à se redresser début juillet, « même si les volumes d’expédition de minerai de fer en provenance des principaux centres de production ont atteint des niveaux record », note Champion.

« Alors que les négociations tarifaires entre les États-Unis et la Chine se poursuivent, il est à noter que les exportations d’acier de la Chine sont restées solides en 2025, avec des volumes mensuels dépassant ceux de 2024 chaque mois depuis le début de l’année. »

*Source : Labrador Iron Ore Royalty Corporation