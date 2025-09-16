L’adolescente portée disparue à Sept-Îles a été retrouvée
Maika-Shana Michel a été retrouvée saine et sauve. Photo Alexandre Caputo
Maika-Shana Michel, l’adolescente de 15 ans portée disparue à Sept-Îles, a été retrouvée saine et sauve, confirme la Sûreté du Québec.
Un avis de recherche avait été émis lundi soir. Ses proches avaient des raisons de craindre pour sa santé et sa sécurité.
