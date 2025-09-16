L’adolescente portée disparue à Sept-Îles a été retrouvée

Par Vincent Rioux-Berrouard 2:38 PM - 16 septembre 2025
Temps de lecture :

Maika-Shana Michel a été retrouvée saine et sauve. Photo Alexandre Caputo

Maika-Shana Michel, l’adolescente de 15 ans portée disparue à Sept-Îles, a été retrouvée saine et sauve, confirme la Sûreté du Québec.

Un avis de recherche avait été émis lundi soir. Ses proches avaient des raisons de craindre pour sa santé et sa sécurité.

Partager cet article
Transformez cet article en souvenir Faites-le encadrer via yourframedarticle
Politique d'opinion et commentaire
S’abonner
Notification pour
guest
0 Commentaires
Le plus ancien
Le plus récent Le plus populaire
Commentaires en ligne
Afficher tous les commentaires

À lire également

Gens d’affaire et régions plaident pour les travailleurs étrangers temporaires

Le camping de Portneuf-sur-Mer se refait une beauté

Son corps retrouvé à l’Île d’Anticosti

Lire également

Actualité

Gens d’affaire et régions plaident pour les travailleurs étrangers temporaires

Consulter la nouvelle

Le camping de Portneuf-sur-Mer se refait une beauté

Consulter la nouvelle

Édition papier

Consultez l'édition de la semaine - 17 septembre 2025

Horizon

Horizon, des contenus marketing présentés par et pour nos annonceurs.

Découvrir plus de contenus
Horizon

La Côte-Nord, ce n’est pas une destination. C’est une adoption.

Présenté par Tourisme Côte-Nord
Horizon

Gallix vs. Luskentyre :  Le vent dans les cheveux, l’eau dans les orteils et la paix dans l’âme

Présenté par Tourisme Côte-Nord
Horizon

Sept-Îles à la mer et mille raisons d’y aller : Vous reprendrez bien un petit bout de rocher ?

Présenté par Tourisme Côte-Nord
Horizon

Archipel-de-Mingan vs Twelve Apostles : le duel des titans géologiques, les apôtres australiens affrontent les druides nordiques

Présenté par Tourisme Côte-Nord
Horizon

Harrington Harbour vs Værøy : Un duel nordique entre planches glissantes et symphonie salée

Présenté par Tourisme Côte-Nord
Horizon

Côte-Nord vs France : Crâââbe des neiges contre tourteau maniéré, le match des pinces

Présenté par Tourisme Côte-Nord