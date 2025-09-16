Le camping de Portneuf-sur-Mer se refait une beauté

Enfin ! Les nouveaux terrains de camping rustiques de Portneuf-sur-Mer sont prêts à l’emploi, et le nouvel escalier qui mène de la plage aux yourtes en haut de la colline a été refait au complet.

Il y en avait des projets qui étaient dus dans le coin du camping de Portneuf-sur-Mer, en particulier l’escalier de la Pointe-des-Fortin qui branlait de tous les bords et de tous les côtés lorsqu’on procédait à son ascension.

Avec les sommes du Programme de mise en valeur intégré (PMVI) d’Hydro-Québec remises aux municipalités dans le cadre de la construction de la ligne Micoua-Saguenay, Portneuf-sur-Mer est allée chercher les sommes requises pour sa réfection, mais aussi l’aménagement de huit terrains de camping rustique.

La MRC de La Haute-Côte-Nord a injecté près de 100 000 $ pour les escaliers, et les sommes du PMVI totalisaient 116 000 $.

Le maire de Portneuf-sur-Mer, Jean-Maurice Tremblay, avait le sourire aux lèvres lors de l’inauguration le 11 septembre, et n’a pas hésité une seconde à qualifier le tout de « véritable succès » en compagnie du conseiller relations avec le milieu d’Hydro-Québec, Mathieu Landry-Côté.

Mathieu Landry-Côté, Jean-Maurice Tremblay et Micheline Anctil inaugurant les nouveaux escaliers. Photo Renaud Cyr

Huit terrains pas piqués des vers

L’idée de camping rustique était dans les cartons depuis quelques années déjà. C’est avec la vision du citoyen André Maltais, qui a travaillé à leur développement avec l’équipe municipale et l’entrepreneur chargé de l’aménagement du site, que le projet a pu voir le jour.

L’animatrice communautaire, Henriette Émond, à la Municipalité de Portneuf-sur-Mer a monté le dossier en coordonnant l’ensemble des activités.

Aménagés en flanc de colline, les huit terrains disposent d’une vue à tout casser sur le fleuve et la rivière Portneuf.

Ils sont munis de foyers extérieurs et d’une surface nivelée en poussière de pierre tout en étant accessibles en voiture.

Jean-Maurice Tremblay admet avoir été sceptique à propos des terrains au début du processus, mais devant le fait accompli, le maire a fait savoir qu’ils rendent le site du camping « plus accueillant et attractif » pour la population et les visiteurs.

Un escalier tout neuf

L’ancien escalier qui menait de la plage du camping au site où se trouvent les yourtes n’était plus très conforme aux normes d’urbanisme d’aujourd’hui, lui a qui a été témoin d’événements historiques comme la chute du régime soviétique.

« Il a été construit en 1990, donc au vingtième siècle », a précisé avec humour le maire de la Municipalité.

Ce dernier a révélé que l’escalier avait été refait différemment, avec moins de marches et plus de paliers.

« Il est maintenant beaucoup plus facile et agréable à monter. Leur popularité n’a jamais diminué et on constate qu’il y a beaucoup de marcheurs qui l’empruntent », a-t-il déclaré.

La préfète de la MRC, Micheline Anctil, était également présente à l’inauguration, et en a profité pour désigner les réalisations comme quelque chose qui va « au-delà des infrastructures ».

« C’est toute la MRC qui en est plus attractive et accueillante. C’est le sentiment d’appartenance et de fierté qui se dégage de ces projets qu’il faut aussi souligner et partager », a-t-il affirmé.