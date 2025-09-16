Mamu Nikantetau poursuit la mission de guérison et de réconciliation du Dr Stanley Vollant

Par Sylvain Turcotte 4:02 PM - 16 septembre 2025
Temps de lecture :

Le Dr Stanley Vollant poursuit sa mission de réconciliation avec l’expédition Mamu Nikantetau. Photo Facebook Puamun Meshkenu

200 kilomètres à la marche et en rabaska, c’est ce qui attend la vingtaine d’Autochtones et Allochtones qui seront de l’expédition Mamu Nikantetau (Avançons ensemble). Il s’agit d’un événement de Puamun Meshkenu, organisme mis de l’avant par le Dr Stanley Vollant, pour une démarche de guérison et de réconciliation.

La 4e édition de l’expédition se déroulera du 23 au 30 septembre. Sur la vingtaine de participants, huit sont de communautés innues de la Côte-Nord et une personne d’une communauté naskapie.

Le parcours qu’ils emprunteront va des communautés autochtones d’Odanak et de Wendake, en passant par W8linak, Trois-Rivières, la Ville de Québec et plusieurs municipalités de la vallée du Saint-Laurent.

Quelques segments de l’expédition se fera en rabaska, une grande embarcation traditionnelle, pour élargir l’expérience. 

« Les participants vivront ainsi une expédition à la fois terrestre et fluviale, pagayant sur la rivière Saint-Maurice et le fleuve Saint-Laurent. Cette composante ajoute une dimension expérientielle, spirituelle et physique à l’expédition, ancrée dans les traditions des Premiers Peuples », mentionne le communiqué de l’organisation.

Le projet de Puamun Meshkenu met de l’avant quatre dimensions complémentaires de la réconciliation : celle entre les Autochtones et les institutions, celle entre Autochtones et non-Autochtones, celle entre Autochtones et celle avec soi-même.

« Le chemin de la réconciliation est un long portage. Un portage sur lequel nous devons nous engager ensemble, pour guérir des blessures du passé et imaginer l’avenir que nous souhaitons pour nos Nations », rappelle le Dr Stanley Vollant.

L’expédition, à laquelle prendra part en intégralité l’homme qui a grandi à Pessamit, culminera le 30 septembre à Wendake, lors de la Journée nationale de la vérité et de la réconciliation.

