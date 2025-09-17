Alexis Bernier : capitaine et pilier de l’équipe

Alexis Bernier, pilier défensif du Drakkar, devra malheureusement attendre encore un peu avant d’embarquer sur la glace avec ses coéquipiers. Sa blessure ne l’empêchera toutefois pas d’endosser le « C » sur son chandail et de mener la barque.

« Je suis vraiment excité. J’entame ma 4e saison, je suis arrivé comme un jeune joueur de 16 ans ici. Je ne savais pas trop où je m’en allais, je partais de loin pour venir à Baie-Comeau. J’ai évolué avec cette équipe-là au travers des années », lance d’entrée de jeu Alexis Bernier, reconnaissant de son nouveau rôle.

Le défenseur, âgé de 19 ans, succède à Anthony Lavoie au titre de capitaine. L’équipe en a fait l’annonce le 11 septembre.

« J’ai vu de bons leaders passer, enchaîne-t-il, qui m’ont aidé à m’intégrer par le passé. D’avoir ce rôle-là maintenant, je trouve ça spécial et je suis content de pouvoir aider l’équipe du meilleur de mes capacités. »

Se remettre d’une blessure

Coup dur pour le numéro 44 au mois de mars alors qu’une blessure au bas du corps l’empêche de terminer la saison régulière et ainsi participer aux séries.

« Je n’ai pas pu participer au début du camp […], mais ma réhabilitation va bien. Je ne pourrai malheureusement pas jouer tout de suite », confie le Viking.

« On ne souhaite jamais que ça arrive, on se sent en quelque sorte invincible. Mais ça se passe bien et je reste excité de retourner sur la glace éventuellement », ajoute-t-il, précisant voir une équipe forte, mêlant vétérans et nouveaux joueurs.

L’évolution d’un joueur

Arrivé à Baie-Comeau pour la saison 2022-2023, Alexis Bernier ne peut s’empêcher de repenser au chemin parcouru.

« L’autre jour, je faisais la route pour m’en venir et je repensais à la personne que j’étais quand je suis arrivé, quand j’ai fait cette route à 16 ans », dévoile-t-il.

Il se revoit à cet âge où il « ne savait pas à quoi s’attendre » et constate qu’il a trouvé bien plus qu’une équipe.

Il a trouvé une famille où il a grandi autant comme joueur que comme individu.

« À 16 ans, je pense que j’avais déjà la chance d’avoir la force physique et qui m’a aidé à bien m’adapter. Après ça, j’ai pu travailler sur toutes les facettes de mon jeu. J’ai eu la chance d’avoir été confronté à toutes les situations, comme les avantages numériques, et mon jeu offensif a pris une coche », constate-t-il.

Identité du Drakkar

Que répond un vétéran comme Alexis Bernier à la question : quelle est la fameuse identité du Drakkar ?

« Pour moi, l’identité du Drakkar, c’est assez simple. C’est une équipe qui a une bonne réputation. Peu importe à qui tu parles, personne ne veut jouer contre le Drakkar. »

Pour lui, la troupe baie-comoise a prouvé son talent au cours des dernières années.

« En plus, avec notre aréna qui est bruyant, on a les meilleurs fans de la ligue. C’est cliché, mais le support des partisans dans l’aréna, ça donne une énergie, des frissons quand tu embarques sur la glace », poursuit le défenseur.

Voyez la présentation des joueurs et encore plus dans le Cahier du Drakkar, dans l’édition du 17 septembre du Journal.