Le terrain multisport des Bergeronnes enfin inauguré

Les Bergeronnes disposent depuis quelques années déjà d’un tout nouveau terrain multisport, inauguré officiellement le 17 septembre.

Fruit de plusieurs années de travail et d’un investissement de 1,3 M$, ce projet permet aux élèves de l’école Dominique-Savio et de la polyvalente des Berges ainsi qu’à l’ensemble de la communauté de profiter d’infrastructures sportives modernes et diversifiées.

Né d’une volonté de favoriser de saines habitudes de vie et de répondre à un besoin criant, le projet comprend une piste d’athlétisme de 400 mètres conforme aux normes, ainsi qu’un terrain multisport pouvant accueillir des activités comme le soccer, le baseball, le flag football et même le cross-country.

Cette optimisation des installations récréatives, sportives et de plein air permet par ailleurs aux élèves des deux écoles de bénéficier d’infrastructures de qualité pour s’entraîner en prévision des compétitions du Réseau du sport étudiant du Québec (RSEQ).

« Avant, on se pratiquait aux alentours des écoles, mais dans des endroits où ça ne s’y prêtait plus ou moins. Par exemple, tirer le javelot à côté de l’école, ce n’est pas toujours super non plus. On voulait avoir de belles installations et on avait une demande pour ça », raconte Pierre Dufour, directeur de l’école Dominique-Savio et de la polyvalente des Berges.

Ce dernier rappelle que le terrain où sont situées les nouvelles infrastructures sportives était boisé auparavant. Il appartenait à un propriétaire privé.

Situé derrière les écoles, le terrain est utilisé pour les cours d’éducation physique. Photo Johannie Gaudreault

Un projet de longue haleine

L’idée avait d’abord été portée par l’ancien directeur général du Centre de services scolaire de l’Estuaire. Après plusieurs années de démarches et de montage financier, le chantier a pu se concrétiser grâce à l’appui du gouvernement du Québec et à la participation d’organismes régionaux, dont le Fonds d’appui au rayonnement des régions.

Des contributions locales, notamment de la Polyvalente des Berges et de partenaires privés, ont complété le financement.

« Ça fait sept ans que le financement a été accordé par le gouvernement. Ça a pris à peu près deux ans pour faire les travaux et ça fait trois ans qu’on utilise vraiment bien la piste, qu’on est capable de venir avec les jeunes pour faire de petites compétitions ou des cours réguliers sur l’anneau », explique M. Dufour.

La pandémie de COVID-19 a retardé l’inauguration, mais cette année a été identifiée comme la meilleure pour le faire. « C’est un beau projet et on veut lui donner de la visibilité. On veut dire aux gens qu’on va essayer d’offrir de quoi de plus dans la communauté », ajoute le directeur.

Des retombées

Chaque année, près du quart des élèves participent aux championnats régionaux d’athlétisme et plusieurs s’entraînent pour des compétitions interrégionales. Le nouveau terrain leur permet de mieux se préparer, tout en enrichissant l’expérience des cours d’éducation physique.

Mais les installations profitent aussi aux citoyens. « Les gens de la communauté viennent se promener le soir. Il y a des gens qui viennent s’entraîner. Quand on va offrir le ski de fond et le fatbike, il y a beaucoup de gens qui m’ont dit qu’ils étaient intéressés », témoigne Pierre Dufour.

Parmi les idées à l’étude : l’aménagement de sentiers de fatbike et de ski de fond en partenariat avec le Club de plein air Le Morillon, la location d’équipement, ainsi que la mise en place d’aires de lancer et de saut pour compléter les disciplines d’athlétisme.

Pour le Centre de services scolaire de l’Estuaire, ce terrain s’inscrit directement dans le Plan d’engagement vers la réussite.

« […] Je crois que les infrastructures que nous inaugurons aujourd’hui sont un bel exemple de réalisation qui s’inscrit dans cette volonté de mettre tout en œuvre pour permettre à nos élèves et à notre personnel, mais aussi à la population de la Haute-Côte-Nord de s’épanouir dans un environnement qui favorise le bien-être », a déclaré Nadine Desrosiers, directrice générale.

Les premiers commentaires des élèves confirment l’importance de ce projet.

« Ils étaient contents parce que ceux qui avaient vécu l’avant, maintenant de pratiquer sur des installations de qualité, ils étaient très satisfaits. Maintenant, ils voudraient une surface goudronnée. Là, on va faire des étapes au fur et à mesure, comme les aires de lancer et les aires de saut. Pour la suite, on verra c’est quoi les possibilités », conclut M. Dufour.