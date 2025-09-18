Drakkar : plus de 1 000 abonnés de saison

L’organisation du Drakkar a réussi à franchir le cap des 1 000 abonnés de saison pour 2025-2026. Depuis cinq ans, il s’agit de la 2e meilleure vente d’abonnements.

La vente des billets de saison s’est conclue 5 septembre. « On n’a jamais franchi le cap des 1 000 abonnements de saison, sauf l’an dernier. L’an dernier, la promotion de garantir une place aux séries de 2024 avec l’abonnement de saison, ça avait explosé », fait savoir Joëlle Bernier, directrice des opérations et du développement des affaires pour le Drakkar de Baie-Comeau.

Toutefois, l’année 2023-2024, qui a amené un engouement qui s’est fait ressentir lors des séries et pour la saison suivante, est une exception à la règle.

« On ne peut pas s’en servir comme année de référence, c’est une année exceptionnelle, une exception à la règle », note-t-elle.

Mme Bernier est surtout fière d’avoir réussi à fidéliser des nouveaux de l’an dernier, qui ont décidé de renouveler l’expérience en se procurant leurs billets de saison.

« On voit que les gens ont un sentiment d’appartenance envers le Drakkar, ils veulent garder cette activité dans leurs habitudes. On voit aussi une augmentation d’une nouvelle clientèle plus jeune », soutient-elle.

Matchs thématiques

Encore cette année, un calendrier de matchs thématiques sera dévoilé par le Drakkar.

Mme Bernier confirme le retour du week-end des thématiques de superhéros et de Mario Bros, qui a été un énorme succès lors de la dernière saison.

« On veut aussi diversifier nos promotions hebdomadaires. On revient avec ça, mais avec quelques changements », indique-t-elle.

Il y aura aussi le retour du clin d’œil à un abonné de saison lors de chaque partie. « C’est pour leur montrer à quel point on est content qu’ils renouvellent. C’est nouveau depuis l’an passé. Avec l’appui de nos partenaires, ça nous permet de les gâter. »

Société canadienne du cancer

« Cette année, on s’est associé avec la Société canadienne du cancer, pour notre match hockey pour vaincre le cancer », dévoile Joëlle Bernier.

D’une année à l’autre, l’organisation essaie de varier dans les organisations ou les causes pour différents types de cancer afin de diversifier leur support.

« On va aussi bonifier nos actions entourant la cause », laisse aussi entendre Mme Bernier, qui garde quelques détails pour elle, mais qui seront dévoilés en temps et lieu.

Cette dernière en profite aussi pour souligner l’implication des joueurs dans leur communauté tout au long de l’année.

Bientôt 30 ans

On entame la 29e saison du Drakkar de Baie-Comeau. L’organisation se concentre à offrir une saison à la hauteur des attentes, mais pense déjà à l’anniversaire de l’an prochain.

« Depuis déjà un an, on travaille avec un comité de gens externe à l’organisation à la préparation du 30e anniversaire », lance-t-elle.

