La Haute-Côte-Nord investit près de 100 000 $ en forêt

Par Johannie Gaudreault 10:53 AM - 18 septembre 2025
Temps de lecture :

Des travaux d'amélioration des chemins multiusages sont prévus, dont l'installation de ponceaux. Source : MRC La Haute-Côte-Nord.

La MRC de La Haute-Côte-Nord a confirmé, lors de sa séance du 16 septembre, des investissements avoisinant les 100 000 $ pour soutenir divers projets liés au développement du territoire.

Les principaux bénéficiaires sont la Zec de Forestville et plusieurs associations responsables de l’entretien des chemins forestiers dans le secteur du TNO Lac-au-Brochet.

La Zec de Forestville recevra une aide de 35 644 $ dans le cadre du Programme d’aménagement durable des forêts (PADF). Cette somme servira à l’enrochement et à la correction du chemin menant au lac Casette.

Du côté du TNO Lac-au-Brochet, plusieurs projets d’amélioration des chemins multiusages totalisent près de 64 167 $. Parmi eux, on retrouve l’installation d’un ponceau au secteur du lac Raie (4 158 $), la deuxième phase d’amélioration du chemin multiusage au secteur La Bouleau (29 700 $), des travaux de stabilisation et d’enrochement au kilomètre 35 (7 980 $), ainsi que divers ponceaux installés aux kilomètres 31 et 65, et dans le secteur du lac Raie.

Octrois de contrats

Le conseil de la MRC a également octroyé trois contrats de gré à gré :

– 28 952 $ à Englobe Corp. pour une investigation géotechnique en vue de l’aménagement d’une plateforme de compostage à l’écocentre des Bergeronnes ;

– 9 429 $ à l’entreprise Mario Duchesne Électrique pour des travaux correctifs aux infrastructures électriques du même écocentre ;

– Jusqu’à 4 500 $ à Me Laurence Gaudreault, avocate chez Cain Lamarre, pour la révision du règlement sur la gestion des matières résiduelles.

Représentation politique et réalisations locales

Lors de la séance du conseil des maires, la préfète Micheline Anctil a félicité Kateri Champagne Jourdain et Yves Montigny pour leurs nouvelles fonctions au sein du gouvernement du Québec, soulignant la représentativité accrue de la Côte-Nord.

Elle a également mis en valeur les nombreuses inaugurations d’infrastructures municipales et communautaires ayant eu lieu récemment sur le territoire.

