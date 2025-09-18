Négociations des employés : la STQ dépose une offre
La Société des traversiers du Québec (STQ) a déposé une offre globale bonifiée auprès des employés non brevetés affiliés à la CSN. Photo STQ
La Société des traversiers du Québec (STQ) a déposé une offre globale bonifiée auprès des employés non brevetés affiliés à la CSN.
Cette nouvelle offre, si elle est acceptée, permettra une bonification des conditions de travail.
Cela signifie des hausses salariales totalisant 17,4 % sur une période de cinq ans, soit de 2023 à 2028.
Notons que l’offre globale est conforme aux autres règlements intervenus avec les employés représentés par le syndicat des Métallos et ayant signé leurs conventions collectives en juin et juillet dernier.
Politique d'opinion et commentaire
Horizon
Horizon, des contenus marketing présentés par et pour nos annonceurs.
Horizon
La Côte-Nord, ce n’est pas une destination. C’est une adoption.
Présenté par Tourisme Côte-Nord
Horizon
Gallix vs. Luskentyre : Le vent dans les cheveux, l’eau dans les orteils et la paix dans l’âme
Présenté par Tourisme Côte-Nord
Horizon
Sept-Îles à la mer et mille raisons d’y aller : Vous reprendrez bien un petit bout de rocher ?
Présenté par Tourisme Côte-Nord
Horizon
Archipel-de-Mingan vs Twelve Apostles : le duel des titans géologiques, les apôtres australiens affrontent les druides nordiques
Présenté par Tourisme Côte-Nord
Horizon
Harrington Harbour vs Værøy : Un duel nordique entre planches glissantes et symphonie salée
Présenté par Tourisme Côte-Nord