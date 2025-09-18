VIDÉO ǀ Les éoliennes d’Apuiat tournent à Pentecôte

Par Emy-Jane Déry 11:03 AM - 18 septembre 2025
Temps de lecture :

Il y a 34 éoliennes pour le parc éolien Apuiat. Photo archives, Vincent Rioux-Berrouard

Les éoliennes du parc Apuiat tournent tandis que leur période d’essai est commencée depuis le début de l’été. 

La fin de la construction du projet éolien de 200 MW des Innus en partenariat avec Boralex approche. La mise en service commerciale du parc situé sur le Nitassinan de la Première Nation de Uashat mak Mani-utenam, sur des terres publiques dans la municipalité de Port-Cartier est toujours prévue d’ici octobre. 

Rappelons que le projet viendra compléter le bloc de 200 MW restant de la stratégie énergétique 2006-2015 du gouvernement du Québec.

Apuiat prévoit des retombées pour les communautés de Uashat mak Mani-utenam et la Ville de Port-Cartier, qui recevront chacune 500 000 $ annuellement sur une période de 30 ans.

Une fois le parc éolien mis en service, une dizaine d’emplois directs permanents seront générés.

Projet Apuiat : 31 des 34 éoliennes sont assemblées

