Dernière chance pour magasiner à la Boutique solidaire Elles Centraide

Par Charlotte Vuillemin 12:45 PM - 19 septembre 2025
Temps de lecture :

La Boutique solidaire est ouverte jusqu'à demain soir, samedi 20 septembre. Photo Charlotte Vuillemin

Avis aux chasseuses de trouvailles et aux adeptes de consommation responsable : la Boutique solidaire Elles Centraide, installée au Centre Manicouagan, est ouverte jusqu’à demain seulement.

Cette boutique éphémère, née d’une initiative d’Elles Centraide en collaboration avec le Centre Manicouagan, propose des vêtements de qualité à petits prix. Les pièces offertes proviennent de dons faits par des femmes de la région et ont été soigneusement triées.

« On a eu une belle réceptivité de la part des femmes. Cette année, j’ai remarqué que la qualité des vêtements offerts était vraiment rehaussée. Plusieurs étaient à l’état neuf. On ne visait pas nécessairement le haut de gamme, mais nous étions très contents d’en avoir eu », explique Josée Mailloux, la directrice générale de Centraide Haute-Côte-Nord-Manicouagan.

En plus de dénicher des trouvailles uniques, chaque achat contribue directement à financer des projets concrets soutenant les femmes de la Côte-Nord : retour aux études, accompagnement de femmes victimes de violence conjugale ou encore initiatives favorisant l’autonomie économique.

La boutique ferme ses portes le 20 septembre. C’est donc votre dernière occasion de magasiner solidaire et de poser un geste concret pour la communauté.

