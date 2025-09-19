La Grande Récompense : des espadrilles et des sourires à Longue-Rive

Par Johannie Gaudreault 9:00 AM - 19 septembre 2025
Temps de lecture :

Les 46 élèves ont vécu un avant-midi mémorable. Photo CSS de l'Estuaire

Longue-Rive a vibré au rythme du Grand défi Pierre Lavoie le 17 septembre, alors que l’école Notre-Dame-du-Bon-Conseil a eu l’honneur de recevoir la Grande Récompense. 

Seule école de la Côte-Nord sélectionnée cette année, elle a offert à ses 46 élèves une journée remplie d’activités ludiques et d’énergie positive.

Durant l’avant-midi, chaque élève a reçu une paire d’espadrilles et un bandeau aux couleurs du Grand défi avant de s’élancer dans un parcours à obstacles festif. Ensemble, ils ont cumulé de l’énergie pour remplir un cube géant, symbole de leur effort collectif.

La fête s’est poursuivie avec la « Récré survoltée », animée par la danse, la musique, une mascotte, des jeux variés et un matériel ludique favorisant l’inclusion.

Nouvelle activité cette année, un jeu-questionnaire actif et interactif est venu stimuler autant l’esprit que les muscles des participants, qui ont ensuite savouré une pomme offerte en collation.

L’événement a mobilisé non seulement l’équipe-école, mais aussi une dizaine de parents et grands-parents bénévoles qui ont contribué à la réussite de la journée.

La Grande Récompense, organisée parmi les écoles ayant participé au Défi des Cubes énergie en mai, effectue cette année une tournée des 17 régions administratives du Québec, du 15 septembre au 9 octobre.

L’école Notre-Dame-du-Bon-Conseil succède ainsi à l’école Sainte-Marie de Ragueneau, visitée en 2024, à l’école Saint-Luc de Forestville en 2023 et à l’école Marie-Immaculée des Escoumins en 2022.

Activités sportives et ludiques étaient au rendez-vous. Photo CSS de l’Estuaire

La Grande Récompense s’est arrêtée à l’école de Longue-Rive le 17 septembre. Photo CSS de l’Estuaire

Chaque enfant a reçu une pomme en collation en plus d’une paire d’espadrilles. Photo CSS de l’Estuaire

