Anticosti : excellents taux d’observation

20 septembre 2025
Deux cerfs d’une couronne respective de 8 pointes, typiques d’Anticosti, est le tableau de chasse d’Olivier Therriault, du Soir et de Rendez-Vous Nature, dans le territoire de Ruisseau-Renard, dans l’est de l’île. (Photo courtoisie)

Après trois semaines de chasse dans l’ile aux cerfs, Anticosti, la tendance de la récolte se poursuit. C’est ce que confirme le directeur du Service à la clientèle de SÉPAQ-Anticosti, Daniel Lévesque.

« Nous en sommes au troisième contingent de chasseurs, et à date, le taux d’observation est excellent. Beaucoup de chevreuils », confirme le porte-parole de la société.

De plus, très peu de renards sont observés dans l’île, signe que peu de cerfs ont péri au cours de dernier hiver.

Depuis quelques années, la chasse du cerf de Virginie sur l’île d’Anticosti réserve aussi d’impressionnantes surprises aux amateurs, qui ont la chance de prélever des mâles aux panaches impressionnants.

Le retrait d’exclos, des réserves de plusieurs kilomètres carrés de végétation protégées des cerfs afin de favoriser la pousse de la végétation, pourrait contribuer à la croissance des bois de certains mâles confinés à l’intérieur de ce type de garde-manger, donc bien nourris et à l’abri de la chasse.

Plusieurs zones de chasse du continent, où l’habitat du cervidé perd du terrain, pourraient s’inspirer de cette méthode.

Question d’équilibre

Une raison plus scientifique veut que, si les mâles terminent la période du rut en conservant une bonne masse musculaire pour passer à travers l’hiver, au printemps, cette masse musculaire dirige aussi l’énergie vers leur couronne.

Comme en 2024. Quant à la récolte, idéalement, les taux souhaités sont de 60 % mâles et de 40 % femelles et veaux. Des trois segments prélevés parmi 6 865 cerfs en 2024 dans les territoires de SÉPAQ-Anticosti, les chasseurs ont récolté 4 723 mâles, soit 68 % de la récolte, 1 611 femelles et 531 faons.

Le taux de succès global est de 1,90 cerf/chasseur et monte à 1,91 cerf/chasseur en plan américain avec guide. En plan européen avec guide, sans repas, le taux de succès est de 1,96 cerf/chasseur.

Pour le plan européen, sans guide ni repas, le taux de succès est de 1,82 cerf/chasseur. Les cerfs d’Anticosti occupent de plus en plus leur paradis.

La hausse du cheptel est de 30 % à 50 % depuis 2018, après six hivers rigoureux. La chasse sur l’île a débuté le 28 août et se poursuit jusqu’au 6 décembre.

Des chasseurs demeurent à l’affut en entente de leur gibier. (Photo Le Soir.ca- Olivier Therriault)

