Côte-Nord : 6 mois de prison dans la collectivité pour une fraudeuse

Par Johannie Gaudreault 8:00 AM - 20 septembre 2025
Temps de lecture :

Le verdict est tombé au palais de justice de Baie-Comeau. Photo Johannie Gaudreault

Mélanie Apestiguy, une ancienne technicienne en comptabilité de la Conférence régionale des élus (CRÉ) de la Côte-Nord a été reconnue coupable de fraude et d’abus de confiance.

C’est le 19 septembre au palais de justice de Baie-Comeau que le verdict est tombé. Mme Apestiguy a été condamnée à six mois d’emprisonnement dans la collectivité et sommée de rembourser 13 000 $.

« Elle devra également réaliser 200 heures de travaux communautaires et aura par la suite deux ans de probation », peut-on lire dans un communiqué du Commissaire à la lutte contre la corruption.

Entre février 2014 et septembre 2016, alors employée de la CRÉ, la Nord-Côtière a utilisé ses accès pour détourner une somme de 13 000 $ à des fins personnelles.

Rappelons que le gouvernement du Québec a aboli le programme des Conférences régionales des élus en 2015-2016, ce qui a entraîné la fin des activités de toutes les CRÉ, y compris celle de la Côte-Nord.

Toute personne qui aurait une information pertinente à partager concernant ce dossier ou tout autre dossier de corruption ou de fraude envers l’État est priée d’entrer en contact avec le Commissaire à la lutte contre la corruption en remplissant le formulaire de dénonciation disponible sur son site Web ou en composant le 1-844-541-UPAC.

Le Commissaire à la lutte contre la corruption est un corps de police spécialisé dont la mission est d’assurer, pour l’État, la coordination des actions de prévention et de lutte contre la corruption dans le secteur public.

