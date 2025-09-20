PHOTOS | Camions et cie : une deuxième édition réussie à Baie-Comeau

Par Charlotte Vuillemin 4:30 PM - 20 septembre 2025
Temps de lecture :

Plus de 40 véhicules de toutes sortes étaient présents. Photo Anne-Sophie Paquet-T.

L’événement Camions et cie, tenu ce samedi dans le cadre de la campagne de financement Construisons ensemble de la Maison des famille des Baie-Comeau, a connu un franc succès.

De 10 h à 15 h, des centaines de visiteurs, dont de nombreuses familles, se sont déplacés pour admirer les dizaines de camions, véhicules d’urgence et machineries exposés.

Les plus curieux ont eu la chance de monter à bord, de poser leurs questions et de découvrir de près ces impressionnantes machines. Le volet Show & Shine, présenté par des camionneurs passionnés, a également suscité l’enthousiasme, permettant au public d’élire leurs camions préférés.

Organisé en collaboration avec Remorquage Transporlier et Rivs – Pub, Steakhouse & BBQ, l’événement a permis d’amasser des fonds au profit de la Maison des familles de Baie-Comeau.

Photo Anne-Sophie Paquet-T.
Photo Anne-Sophie Paquet-T.
Photo Anne-Sophie Paquet-T.
Photo Anne-Sophie Paquet-T.
Photo Anne-Sophie Paquet-T.

Partager cet article
Transformez cet article en souvenir Faites-le encadrer via yourframedarticle
Politique d'opinion et commentaire
S’abonner
Notification pour
guest
0 Commentaires
Le plus ancien
Le plus récent Le plus populaire
Commentaires en ligne
Afficher tous les commentaires

À lire également

Une pierre virtuelle pour sauver le clocher de l’église de Forestville

Anticosti : excellents taux d’observation

Côte-Nord : 6 mois de prison dans la collectivité pour une fraudeuse

Lire également

Une pierre virtuelle pour sauver le clocher de l’église de Forestville

Consulter la nouvelle
Actualité

Anticosti : excellents taux d’observation

Consulter la nouvelle

Édition papier

Consultez l'édition de la semaine - 17 septembre 2025

Horizon

Horizon, des contenus marketing présentés par et pour nos annonceurs.

Découvrir plus de contenus
Horizon

La Côte-Nord, ce n’est pas une destination. C’est une adoption.

Présenté par Tourisme Côte-Nord
Horizon

Gallix vs. Luskentyre :  Le vent dans les cheveux, l’eau dans les orteils et la paix dans l’âme

Présenté par Tourisme Côte-Nord
Horizon

Sept-Îles à la mer et mille raisons d’y aller : Vous reprendrez bien un petit bout de rocher ?

Présenté par Tourisme Côte-Nord
Horizon

Archipel-de-Mingan vs Twelve Apostles : le duel des titans géologiques, les apôtres australiens affrontent les druides nordiques

Présenté par Tourisme Côte-Nord
Horizon

Harrington Harbour vs Værøy : Un duel nordique entre planches glissantes et symphonie salée

Présenté par Tourisme Côte-Nord
Horizon

Côte-Nord vs France : Crâââbe des neiges contre tourteau maniéré, le match des pinces

Présenté par Tourisme Côte-Nord