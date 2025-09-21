Accident sur la route 138 à Sept-Îles

Une collision entre deux véhicules est survenue dimanche en fin d’après-midi sur la route 138 à l’est de Sept-Îles. Un semi-remorque est impliqué dans l’accident.

Une personne aurait subi des blessures, selon les premières informations de la Sûreté du Québec.

L’accident s’est produit sur la route 138 à l’est du boulevard des Forges, soit au kilomètre 1016.

La route 138 est fermée dans les deux directions pour une durée indéterminée.