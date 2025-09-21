Congrès des plus belles baies du monde : « ça va ramener du tourisme » – Richard Therrien

Par Johannie Gaudreault 5:29 PM - 21 septembre 2025
Temps de lecture :

Le maire de Tadoussac, Richard Therrien, accueille les congressistes à l'Hôtel Tadoussac. Photo Johannie Gaudreault

Pour une deuxième fois en 19 ans, Tadoussac est l’hôte du Congrès de l’Association des plus belles baies du monde. C’est le 21 septembre en soirée que le coup d’envoi de cet événement rassemblant 23 pays a été donné à l’Hôtel Tadoussac.

Pour le maire de Tadoussac, Richard Therrien, l’édition 2025 est à plus grande échelle, le Club ayant pris de l’ampleur depuis 22 ans. « C’est une fierté et un honneur de recevoir tout ce beau monde. D’ailleurs, j’ai passé deux jours à Québec à rencontrer ces gens-là, des rencontres formidables », raconte-t-il rencontré sur place par Le Haute-Côte-Nord.

Peu importe la provenance des participants, ils connaissent tous Tadoussac et sa baie au cachet unique. « Ils parlent de la baie de Tadoussac comme l’une des plus belles baies de la quarantaine à travers le monde », affirme M. Therrien en se montrant « un peu chauvin ».

Ce dernier rappelle d’ailleurs que Tadoussac a signé un pacte d’amitié avec la France il y a quelques années, ce qui ne manque pas de provoquer une foule de questions de la part de ses collègues des autres baies. « On a trois autres pactes d’amitié en attente », divulgue-t-il.

Reconnaissance

Outre le tourisme, l’accréditation dans le Club des plus belles baies du monde apporte son lot de reconnaissance, selon le maire de Tadoussac, qui ne peut nier que sa municipalité est déjà fortement achalandée durant la belle saison.

« Ça amène du tourisme et ça va ramener du tourisme, confirme-t-il. Ces gens-là donnent à Tadoussac une image de reconnaissance. Ce n’est pas juste pour Tadoussac, je parle aussi de la Haute-Côte-Nord. Les gens vont se rendre jusqu’à Baie-Comeau mercredi et ils vont découvrir des paysages merveilleux et la traverse Matane-Baie-Comeau-Godbout. »

L’organisation du congrès a nécessité des efforts jugés colossaux pour une si petite équipe municipale. Richard Therrien remercie la conseillère Jane Evans Chamber qui a pris en main la présence de l’événement à Tadoussac, notamment le recrutement de bénévoles.

Rappelons que le congrès se tiendra jusqu’au 27 septembre. Les 150 délégués représentant 45 baies venant de 23 pays sur 4 continents se déplaceront à Campbellton et Baie-des-Hérons au Nouveau-Brunswick pour la deuxième partie à compter du 24 septembre. Ce sera au tour de la Baie-des-Chaleurs d’être mise de l’avant.

À Tadoussac, des visites aux dunes de sable et au Centre d’interprétation des mammifères marins sont prévues. Le Groupe de recherche et d’éducation sur les mammifères marins fera aussi une présentation tout comme le parc marin du Saguenay-Saint-Laurent. Un film sur la communauté innue d’Essipit est également au programme.

Plus tôt aujourd’hui, l’Association des plus belles baies du monde a officialisé l’accréditation de Saint-Irénée par une cérémonie au Domaine Forget.

Saint-Irénée officiellement reconnue parmi les Plus Belles Baies du Monde

