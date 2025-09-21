Forces féminines unies à Forestville

Le Centre des femmes de Forestville souligne la 23e Journée nationale des centres de femmes par une activité de mobilisation et de création collective.

L’organisme convie la population féminine de la Haute-Côte-Nord à un rendez-vous de solidarité et de créativité le 7 octobre.

L’activité aura lieu dès 9 h au local des Chevaliers de Colomb et prendra la forme d’un brunch animé par l’artiste-peintre Linda Isabelle. Ensemble, les participantes réaliseront une œuvre collective illustrant la diversité, l’inclusion et la force du collectif.

Cette initiative s’inscrit dans le mouvement de la Marche mondiale des femmes, qui appelle à bâtir une société plus juste et égalitaire.

« Dans le contexte sociopolitique actuel, avec la montée des droites qui menace les droits des femmes et nos conditions de vie, il faut plus que jamais unir nos forces », souligne Sylvie O’Connor, intervenante communautaire au Centre des femmes de Forestville.

L’événement est ouvert à toutes les femmes intéressées. L’inscription est obligatoire avant le 3 octobre. Le coût est fixé à 5 $ pour les membres et 7 $ pour les non-membres.

Chaque année, la Journée nationale des centres de femmes est l’occasion de mettre en lumière le rôle essentiel de ces milieux de vie dans la communauté.

« Les centres font un travail essentiel auprès des femmes de la MRC de la Haute-Côte-Nord qui viennent y chercher soutien et entraide pour avancer vers un monde plus égalitaire », rappelle Céline Casey, coordonnatrice du Centre des femmes de Forestville.

Pour l’Alliance des femmes, qui dessert le secteur ouest de la Haute-Côte-Nord, il s’agit aussi d’une opportunité de rassembler et de créer des liens. « Nous invitons les femmes qui veulent connaître nos actions et trouver un espace de sororité à nous joindre », lance Claire Dufour.