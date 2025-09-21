Scrabble : Baie-Comeau brille au Lac-Saint-Jean

Huit passionnés du Club de scrabble de Baie-Comeau ont pris part à une compétition provinciale les 13 et 14 septembre au Lac-Saint-Jean, où près d’une trentaine de clubs du Québec étaient représentés.

Au fil des quatre parties disputées, plusieurs représentants nord-côtiers se sont distingués en terminant parmi les trois meilleurs d’un match, dont Sylvie Lévesque, Danielle Gendron, Marco Morin et Guylaine Savard.

Le dénouement du tournoi a toutefois été particulièrement marquant pour deux joueurs de la délégation baie-comoise. Marco Morin a remporté sa toute première médaille en carrière, ne décrochant rien de moins que l’or dans la catégorie C.

De son côté, Guylaine Savard s’est illustrée dans la classe B en mettant la main sur l’argent.