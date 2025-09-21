Un week-end électro et littéraire à Baie-Comeau

L’Ouvre-Boîte culturel annonce deux événements d’envergure qui animeront le premier week-end d’octobre à Baie-Comeau.

D’un côté, le collectif Nordik SoundSystem fera résonner ses sonorités électro le samedi 4 octobre à L’Alternative, tandis que le lendemain, l’autrice innue Natasha Kanapé-Fontaine tiendra une causerie littéraire au Centre d’amitié autochtone de Manicouagan.

Originaire de Baie-Comeau, le collectif Nordik SoundSystem est reconnu pour ses événements atypiques organisés en pleine nature.

Cette fois, il propose une soirée en salle, sans toutefois renier son énergie créative et sa volonté de mettre en lumière les talents locaux et régionaux, selon le comité de l’Ouvre-Boîte culturel.

Une voix littéraire forte et engagée

Le dimanche 5 octobre à 14 h, le Centre d’amitié autochtone de Manicouagan accueillera Natasha Kanapé-Fontaine. Poète, autrice et actrice originaire de Pessamit, elle partagera son parcours, sa démarche et ses techniques d’écriture, dans une rencontre animée par Jessica Nanipou, directrice générale du centre.

L’entrée est gratuite, et plusieurs attentions sont prévues, soit service de garde sur place, dégustation de bannique et transport entre Pessamit et Baie-Comeau sur réservation.

Ses ouvrages tels que J’achève mon exil pour un retour tremblant, Manifeste Assi et Kanatuut, la chasseresse seront accessibles pour l’atelier.