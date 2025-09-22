Un navire de croisière accoste à Tadoussac

En plein Congrès des plus belles baies du monde, Tadoussac accueille aussi un navire de croisière qui a jeté l’ancre dans sa baie le 22 septembre à 7 h.

Il s’agit du navire Hanseatic Inspiration de la compagnie Hapag-Lloyd. À son bord, on retrouve environ 230 passagers et 170 membres d’équipage qui profiteront de l’escale pour découvrir les paysages et les attraits touristiques.

Le maire de Tadoussac, Richard Therrien, n’a pu aller les accueillir comme à l’habitude en raison du congrès qui bat son plein. Il assure toutefois que les visiteurs sont pris en main par une équipe dynamique composée d’employés et de bénévoles.

Photo Johannie Gaudreault

Lors de leur passage à Tadoussac, les croisiéristes visitent le village avec des guides formés. Ils y passeront toute la journée avant de reprendre la mer.

La saison des croisières se poursuit jusqu’en octobre.