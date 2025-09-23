Grève à venir sur la traverse Matane-Baie-Comeau-Godbout

Par Emy-Jane Déry 9:09 AM - 23 septembre 2025
Le F.-A.-Gauthier. Photo archives

Le syndicat des travailleurs de la traverse a annoncé une nouvelle grève à Matane-Baie-Comeau-Godbout, après avoir reçu, dit-il, « exactement la même offre » rejetée à la table de négociation cet été. 

La traverse de Matane-Baie-Comeau-Godbout sera en grève les 2 et 9 octobre, alors que celle de Québec-Lévis le sera le 16 octobre prochain.

« Alors que la Société des traversiers du Québec (STQ) déclarait publiquement la semaine dernière qu’elle nous avait déposé une nouvelle offre bonifiée, nous souhaitons préciser qu’il s’agit exactement de la même offre que nous avions rejetée en pleine table de négociation le 22 juillet dernier », a indiqué Patrick Saint-Laurent, président du Syndicat national des traversiers du Québec-CSN. « Ajoutons que le Secrétariat du Conseil du Trésor (SCT) est également très au fait de ce rejet du comité de négociation. Notre négociation est donc dans une impasse. »

Le Syndicat regroupe 200 membres qui travaillent sur les traverses de la Société des traversiers du Québec de Québec-Lévis et de Matane-Baie-Comeau-Godbout. 

