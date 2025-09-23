Sortie de route sur la 389
Une sortie de route est survenue sur la route 389 à la hauteur du km 510 dans le secteur de Rivière-Mouchalagane.
Selon Québec511, la circulation se fait en alternance dans les deux directions depuis 18 h 23, et ce, pour une durée indéterminée.
Au moment d’écrire ces lignes, aucun détail n’a été dévoilé par la Sûreté du Québec et la cause de l’accident n’était pas connue.
