Un aéronef s’écrase à Matamek

Par Emy-Jane Déry 2:34 PM - 23 septembre 2025
Temps de lecture :

Les services d’urgence sont intervenus à Matamek, le 23 septembre 2025 en après-midi. Photo courtoisie

Un aéronef se serait écrasé à Matamek, mardi après-midi. Une opération des services d’urgence était en cours dans le secteur, aux environs de 14 h. 

L’événement est survenu près du camping de la ZEC de la rivière Moisie. 

Pompiers, ambulanciers et policiers sont intervenus sur la rue de la Mer. Les deux personnes qui se trouvaient à bord de l’appareil ont été retrouvées et ne seraient pas blessées, selon les premières informations de la Sûreté du Québec (SQ).

Un bris mécanique serait à l’origine de l’événement, mais le Bureau de la sécurité des transports du Canada (BST) mènera une enquête, a indiqué la SQ. 

Vers 14 h 30, l’appareil n’avait pas encore été localisé par les autorités.

Plus de détails à venir…

Partager cet article
Transformez cet article en souvenir Faites-le encadrer via yourframedarticle
Politique d'opinion et commentaire

À lire également

Une première clinique privée de soins infirmiers ouvre sur la Côte-Nord

Forestville : deux enfants abandonnés dans un boisé aux Bergeronnes par leur mère

Grève à venir sur la traverse Matane-Baie-Comeau-Godbout

Lire également

Une première clinique privée de soins infirmiers ouvre sur la Côte-Nord

Consulter la nouvelle
Actualité

Forestville : deux enfants abandonnés dans un boisé aux Bergeronnes par leur mère

Consulter la nouvelle

Édition papier

Consultez l'édition de la semaine - 24 septembre 2025

Horizon

Horizon, des contenus marketing présentés par et pour nos annonceurs.

Découvrir plus de contenus
Horizon

La Côte-Nord, ce n’est pas une destination. C’est une adoption.

Présenté par Tourisme Côte-Nord
Horizon

Gallix vs. Luskentyre :  Le vent dans les cheveux, l’eau dans les orteils et la paix dans l’âme

Présenté par Tourisme Côte-Nord
Horizon

Sept-Îles à la mer et mille raisons d’y aller : Vous reprendrez bien un petit bout de rocher ?

Présenté par Tourisme Côte-Nord
Horizon

Archipel-de-Mingan vs Twelve Apostles : le duel des titans géologiques, les apôtres australiens affrontent les druides nordiques

Présenté par Tourisme Côte-Nord
Horizon

Harrington Harbour vs Værøy : Un duel nordique entre planches glissantes et symphonie salée

Présenté par Tourisme Côte-Nord
Horizon

Côte-Nord vs France : Crâââbe des neiges contre tourteau maniéré, le match des pinces

Présenté par Tourisme Côte-Nord