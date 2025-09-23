Un garage prend feu à Colombier

Un incendie s’est déclenché dans un garage résidentiel sur la rue Richard le 23 septembre après-midi. Le bâtiment est une perte totale, mais aucune personne n’a été blessée.

L’appel a été logé aux services d’urgence à 14 h 04 et les pompiers viennent de terminer d’éteindre le brasier.

Le directeur du service de sécurité incendie de la Ville de Forestville, Martin Bouchard, confirme que des dégâts ont été causés sur la résidence principale.



« Le revêtement extérieur de la maison a été touché par les flammes à l’arrière », dit-il.

La cause de l’incendie n’était pas connue au moment d’écrire ces lignes.