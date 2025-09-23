Un garage prend feu à Colombier
Un incendie s’est déclenché dans un garage résidentiel sur la rue Richard le 23 septembre après-midi. Le bâtiment est une perte totale, mais aucune personne n’a été blessée.
L’appel a été logé aux services d’urgence à 14 h 04 et les pompiers viennent de terminer d’éteindre le brasier.
Le directeur du service de sécurité incendie de la Ville de Forestville, Martin Bouchard, confirme que des dégâts ont été causés sur la résidence principale.
« Le revêtement extérieur de la maison a été touché par les flammes à l’arrière », dit-il.
La cause de l’incendie n’était pas connue au moment d’écrire ces lignes.
Politique d'opinion et commentaire
Horizon
Horizon, des contenus marketing présentés par et pour nos annonceurs.
Horizon
La Côte-Nord, ce n’est pas une destination. C’est une adoption.
Présenté par Tourisme Côte-Nord
Horizon
Gallix vs. Luskentyre : Le vent dans les cheveux, l’eau dans les orteils et la paix dans l’âme
Présenté par Tourisme Côte-Nord
Horizon
Sept-Îles à la mer et mille raisons d’y aller : Vous reprendrez bien un petit bout de rocher ?
Présenté par Tourisme Côte-Nord
Horizon
Archipel-de-Mingan vs Twelve Apostles : le duel des titans géologiques, les apôtres australiens affrontent les druides nordiques
Présenté par Tourisme Côte-Nord
Horizon
Harrington Harbour vs Værøy : Un duel nordique entre planches glissantes et symphonie salée
Présenté par Tourisme Côte-Nord